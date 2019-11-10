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نقل بحري: تأجيل و إلغاء عدة رحلات نحو مارسيليا بسبب سوء الاحوال الجوية

  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 15:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
نقل بحري: تأجيل و إلغاء عدة رحلات نحو مارسيليا بسبب سوء الاحوال الجوية

الجزائر - تم تأجيل أو إلغاء عدة رحلات بحرية بين مدن جزائرية و مدينة مارسيليا (فرنسا) مبرمجة خلال الاسبوع الجاري بسبب سوء الاحوال الجوية حسبما أفاد به يوم الأحد بيان المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

و حسب ذات المصدر فقد  تم تأجيل رحلة باخرة طاسيلي 2 من وهران نحو مارسيليا المبرمجة اليوم الاحد على الساعة 12سا الى توقيت اخر .

كما تم تأجيل رحلة باخرة طارق ابن زياد الجزائر نحو مارسيليا و المبرمجة يوم غد الاثنين على الساعة 12سا الى يوم الثلاثاء 12 نوفمبر .

و يوضح ذات البيان، ان تسجيل و ركوب المسافرين المعنيين بهذه الرحلة  سيكون ابتداء من الساعة 14 سا الى غاية 18سا على اقصى تقدير.

و فيما يخص رحلة باخرة  طاسيلي 2 من مارسيليا نحو سكيكدة المبرمج يوم الثلاثاء 12 نوفمبر على الساعة 12سا و من سكيكدة نحو مارسيليا المبرمج يوم الخميس 14 نوفمبر على الساعة 12سا فقد تم الغائهما.

و جاءت هذه التأجيلات في الرحلات  نتيجة سوء الاحوال الجوية و التي حالت دون امكانية  اقلاع البواخر من الموانئ.

آخر تعديل على الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 16:05
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نقل بحري: تأجيل و إلغاء عدة رحلات نحو مارسيليا بسبب سوء الاحوال الجوية
  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 15:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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