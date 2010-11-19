70 مؤسسة وطنية تشارك في المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية بالغابون

و تشارك الجزائر -حسب ذات البيان- في هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة بمؤسسات مختصة في مختلف القطاعات على غرار الصناعات الغذائية و المنتوجات الفلاحية و الصناعات الميكانيكية و الصناعة الكيماوية والبتروكيماوية والأشغال العمومية.
كما تشارك في هذا المعرض عدد من الشركات الناشئة (start-up) التي تشارك لأول مرة في مثل هذه المعارض و ذلك على مساحة إجمالية تقدر بـ 1043 متر مربع، ستحتضنها "حديقة البوتانيك" بالمدينة، يبرز ذات البيان.
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و حسب نفس المصدر فسيحضر هذه التظاهرة وزير التجارة، جلاب سعيد على رأس وفد هام من المتعاملين الاقتصاديين.
و سيقوم السيد جلاب على هامش المعرض بعدة لقاءات مع العديد من الشخصيات الفاعلة في الغابون لا سيما رئيس الدولة و رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة الغابونية، يضيف ذات البيان.
ويأتي هذا الحدث الهام المنظم من قبل الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير في إطار تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والغابون إضافة إلى عرض جودة المنتجات الجزائرية على المستهلك الغابوني في خطوة لإيجاد أسواق لترويجها غرب القارة الإفريقية.