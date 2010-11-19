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70 مؤسسة وطنية تشارك في المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية بالغابون

  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 13:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
70 مؤسسة وطنية تشارك في المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية بالغابون

 الجزائر - تشارك 70 مؤسسة وطنية في المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية المزمع عقده بليبرفيل بالغابون ما بين 12 و 17 نوفمبر الجاري، حسب ما جاء يوم الأحد في بيان لوزارة التجارة.

و تشارك الجزائر -حسب ذات البيان- في هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة بمؤسسات مختصة في  مختلف القطاعات على غرار الصناعات الغذائية و المنتوجات الفلاحية و الصناعات الميكانيكية و الصناعة الكيماوية والبتروكيماوية والأشغال العمومية.

كما تشارك في هذا المعرض عدد من الشركات الناشئة (start-up) التي تشارك لأول مرة في مثل هذه المعارض و ذلك على مساحة إجمالية تقدر بـ 1043 متر مربع، ستحتضنها "حديقة البوتانيك" بالمدينة، يبرز ذات البيان.

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و حسب نفس المصدر فسيحضر هذه التظاهرة وزير التجارة، جلاب سعيد على رأس وفد هام  من المتعاملين الاقتصاديين.

و سيقوم السيد جلاب على هامش المعرض بعدة لقاءات مع العديد من الشخصيات الفاعلة في الغابون لا سيما رئيس الدولة و رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة الغابونية، يضيف ذات البيان.

ويأتي هذا الحدث الهام المنظم من قبل الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير في إطار تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والغابون إضافة إلى عرض جودة المنتجات الجزائرية على المستهلك الغابوني في خطوة لإيجاد أسواق لترويجها غرب القارة الإفريقية.

آخر تعديل على الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 18:07
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70 مؤسسة وطنية تشارك في المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية بالغابون
  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 13:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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