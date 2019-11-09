بن مسعود: ترقية منتوج الصناعة التقليدية يهدف إلى تطوير هذا النشاط الإقتصادي

بشار - أكد وزير السياحة و الصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود ببني عباس (240 كلم جنوب بشار) أن " ترقية منتوج الصناعة التقليدية يهدف بشكل أساسي إلى ضمان تنمية هذا النشاط الإقتصادي''.

وأوضح الوزير على هامش حفل خصص لتسليم الجوائز لفائدة ستة حرفيين من مختلف ولايات الوطن أن "الصناعة التقليدية محرك للتنمية المحلية و الوطنية، حيث يتطلب الأمر ترقية هذا المجال الإقتصادي للمساهمة في تنويع الإقتصاد الوطني بالتعاون مع الحرفيين و كافة المتعاملين المعنيين بتطويرها".

و تميز هذا الحفل الذي نظم سهرة الجمعة بفندق "الريم" ببني عباس بمناسبة إحياء اليوم الوطني للحرفي (9 نوفمبر) وحضره ممثل عن رئيس الدولة عكة صالح و إطارات مسيرة تابعة لقطاع السياحية و الصناعة التقليدية بالإضافة إلى وفد عن المجلس الإستشاري للمنتدي الدولي للمستثمرين في قطاع السياحة بدعوة وزير السياحة و الصناعة التقليدية الحرفيين "إلى تعزيز الإبداع الفني لإبتكار من منتوج الصناعة التقليدية أعمال فنية حقيقية".

وعاد الفوز في المسابقة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف التي تهدف إلى اختيار أحسن منتوج للصناعة التقليدية والفنية ذات طابع جزائري محض فيما يتعلق بأشغال النحاس إلى الحرفي وليد عباشي ( الجزائر ) وفي مجال النقش على الخشب إلى إبراهيم بوروبة ( ورقلة) و في نسج الصوف إلى السيدة فتيحة ساري (الجزائر)،كما تحصل على جائزة أحسن عمل خزفي الحرفي عبد الكريم موحوس (سوق أهراس) فيما كانت الجائزة المتعلقة بالمواد المتنوعة من نصيب رضا حمادية (سوق أهراس).

وقبل ذلك أشرف وزير السياحة و الصناعة التقليدية على التدشين الرسمي لفندق "الريم" الواقع بعاصمة الولاية المنتدبة بني عباس.

و قد خصص لعملية تجديد هذه الوحدة الفندقية التابعة للسلسلة الفندقية العمومية "الأوراسي" استثمارا ماليا فاق واحد (1) مليار دج بطاقة إجمالية بـ 244 سرير تتوزع على ما بين 120 غرفة و سبع بنغالوهات أنجزت في إطار تجديدها، حسب مسؤولي نفس السلسلة الفندقية.

و تأتي هذه العملية التي تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لتطوير المنشآت الفندقية بجنوب الوطن عقب تلك المنجزة في فبراير 2015 بفندق الساورة بتاغيت بتكلفة مالية قدرت بأزيد من واحد (1) مليار دج رصدت من طرف المجموعة الفندقية العمومية الأخرى "الجزائر" كوسيلة لتعزيز قدرات الإيواء و الإطعام السياحي بولاية بشار " كما أوضح مسؤولي بالقطاع.

وأشار وزير القطاع لدى تفقده مرافق هذا الفندق أن "الدولة تسعى من خلال هذا المشروع إلى المساهمة في تنشيط القطاع السياحي و عصرنته بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين العموميين ن منهم و الخواص في مختلف فروع النشاطات السياحية و ذلك عبر وضع مجموعة من الإجراءات التحفيزية و التسهيلات البنكية و الإدارية".

و كان السيد بن مسعود قد ترأس في بداية سهرة يوم الجمعة الاحتفالات الدينية و الثقافية للمولد النبوي الشريف و ذلك بساحة " أول نوفمبر 1954 " بني عباس بحضور آلاف الوافدين من مختلف مناطق الجنوب الغربي للوطن.

واختتم عضو الحكومة زيارة العمل التي قادته على مدار يومين إلى الولاية، بتدشين فندق جديد ببشار يتوفر على 47 غرفة و بطاقة إيواء تصل إلى 100 سرير، وهو ثمرة استثمار خاص، وسمح باستحداث 13 منصب شغل دائم وفقا لمرقي المشروع.