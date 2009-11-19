الفاو تتوقع إرتفاعا محسوسا للإنتاج العالمي للقمح في 2019

الجزائر - توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقريرها الأخير نمو إنتاج القمح في جميع أنحاء العالم في 2019 بنسبة 4،5 بالمائة ليصل إلى مستوى قياسي قدره 765 مليون طن في 2019.

وتشمل الزيادة المتوقعة أيضا إنتاج الحبوب الخشنة بنسبة 1،2 بالمائة ليصل إلى 1،427 مليون طن، في حين توقعت المنظمة الأممية انخفاضا طفيفا للإنتاج العالمي للأرز مقارنة بما بالمستوى الذي بلغه السنة الماضة، ليصل الى 513،4 مليون طن .

ووفقا للتقرير الذي نشرته الفاو على موقعها الالكتروني فانه مع حلول سنة2020، قد يؤدي نقص هطول الأمطار إلى عرقلة زراعة المحاصيل بما في ذلك القمح في الاتحاد الأوروبي والذرة في أمريكا الجنوبية.

وتعتبر توقعات الطقس مواتية بشكل عام لزراعة المحاصيل في الاتحاد الروسي وجنوب إفريقيا، حسب ذات المصدر.

ومن المتوقع أن يصل استخدام الحبوب في العالم في 2019/20 إلى رقم قياسي يبلغ 2709 مليون طن في حين أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بحلول نهاية موسم عام 2020 بلغت 849،5 مليون طن، بانخفاض 1،5 بالمائة عن مستوياتها في بداية الموسم.

وتتوقع الفاو انخفاض نسبة الاستخدام إلى المخزون من الحبوب عالمياً بشكل طفيف إلى 30،4 بالمائة لكنها تبقى نسبة مريحة.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع مخزونات القمح وانخفاض في مخزونات الذرة والأرز. كما تتوقع الفاو أن ترتفع التجارة العالمية في الحبوب في عام 2019 بنسبة 0،7 بالمائة إلى 415 مليون طن.

أما بالنسبة الإنتاج العالمي للحوم في عام 2019 ، فانه من المتوقع ان تبلغ 335 مليون طن . وتشكل الدواجن 39 بالمائة من الإنتاج، أما لحم البقر فيشكل 21 بالمائة.

ومن المتوقع أن ينمو هذا العام الإنتاج العالمي من لحوم الدواجن، التي تستأثر بالحصة الأكبر من بين جميع اللحوم الأخرى ، وكذلك إنتاج لحم البقر والغنم مع زيادات متوقعة في الأرجنتين والبرازيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

كما يتوقع أن تنمو التجارة العالمية في منتجات اللحوم بنسبة 6،7 بالمائة هذا العام، مقارنة مع تباطؤ الإنتاج الذي لوحظ في العديد من السلع الغذائية.

ومن المتوقع أن يزداد إنتاج الألبان بنسبة 1،4 في المائة، حيث يمثل ازدياد حجم القطعان المنتجة للألبان في الهند وباكستان حوالي 90 في المائة من الزيادة الكلية في الحجم.

من المتوقع ايضا أن يظل الإنتاج العالمي من الأسماك على حاله منذ عام 2018 مع انخفاض بنسبة 3،4 بالمائة في مصائد الأسماك الطبيعية وزيادة بنسبة 3،9 بالمائة في حصاد تربية الأحياء المائية.

ومن المتوقع انخفاض تجارة الأسماك، على الرغم من التوقعات بزيادة الواردات إلى الصين بشكل كبير.

كما تتوقع الفاو أيضاً انخفاض الإنتاج العالمي للسكر بنسبة 2،8 بالمائة في العام المقبل، حتى مع زيادة الاستهلاك العالمي.

من جهة أخرى ،تقيّم الدراسة الاستشرافية للأغذية للفاو المخاطر السوقية ومخاطر السوق الافتراضية لمرض "الذبول الفطري TR4" على سوق الإنتاج العالمي للموز و موز الجنة البالغ قيمتها 45 مليار دولار .

و"مع افتراضات محافظة، بما في ذلك الافتراض بأن الفطريات لا تنتشر خارج كولومبيا في أمريكا اللاتينية، من المحتمل أن يُلحق الانتشار التدريجي لمرض الذبول الفطري TR4 أكبر قدر من الضرر في آسيا وسيترتب عن ذلك انخفاض بنسبة 2،0 بالمائة في الإنتاج العالمي وخسارة 240 ألف وظيفة مباشرة والتسبب بارتفاع بنسبة 9،2 بالمائة في السعر المرجعي العالمي للموز بحلول عام 2028."، يضيف التقرير.

و جاء في تقرير الفاو : "يعيد انتشار مرض الذبول الفطري TR4 إلى الذاكرة شبح الأضرار التي أحدثها مرض الذبول الفطري السابق الذي تسبب بالقضاء على صنف الموز "جروس مايكل" في الخمسينيات مسبباً خسائر تجارية تقدر بمليارات الدولارات مما أدى إلى استبداله بالموز من صنف Cavendish".

وتتسبب فطريات ذبول الفيوزاريوم بشكل خاص بأضرار شديدة لأنها تظل في التربة لعقود من الزمن، مما يؤدي إلى هجر المزارع وزيادة الضغط لتوسعة زراعة الموز في أراض جديدة لم تتأثر بالمرض، حسب توضيحات المنظمة الاممية.

كما نبهت الى مخاطر سلالة فطر TR4 التث هي مرتفعة بشكل استثنائي لأنها تؤثر على أصناف الموز، بما في ذلك الموز من صنف Cavendish والتي تمثل جزءاً كبيراً من تجارة الفاكهة العالمية سريعة النمو ولكن ليس من الاستهلاك المحلي.

و ذكرت الفاو في دراستها أن الموز يمكن أن يوفر ما يصل إلى 25 بالمائة من السعرات الحرارية التي يحتاج إليها الجسم يومياً في المناطق الريفية في بعض البلدان مثل أنغولا ورواندا.