ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية العالمية في أكتوبر الفارط (فاو)

الجزائر- شهدت أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفاعا في شهر أكتوبر الفارط للمرة الأولى منذ خمسة أشهر مع ارتفاع كبير في الأسعار الدولية للسكر والحبوب الرئيسية, وفقاً للتقرير الاخير الذي اصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 172, 7 نقطة في أكتوبر, أي أعلى بنسبة 1,7 تقريباً مقارنة مع الشهر السابق وبنسبة 6,0 بالمائة مقارنة بنفس الشهر في عام 2018.

وقد أصدرت الفاو هذا المقياس, الذي يشير إلى نسبة التغير الشهري في أسعار سلة من السلع الغذائية.

و ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 4,2 بالمائة خلال الشهر, حيث ارتفعت أسعار تصدير القمح والذرة بحدة على خلفية انخفاض توقعات المحاصيل في العديد من البلدان المنتجة الرئيسية والنشاط التجاري القوي.

على النقيض من ذلك تراجعت أسعار الأرز مدفوعة بالطلب الضعيف وتوقعات بحصاد وفير لأرز بسمتي.

من جهته , عرف مؤشر الفاو لأسعار السكر ارتفاعا بنسبة 5,8 بالمائة في أكتوبروسط توقعات بنقص الإمدادات في العام المقبل، ويرجع ذلك أساساً إلى التوقعات بانخفاضات كبيرة في إنتاج السكر في الهند وتايلاند، أكبر منتج للسكر في العالم وأكبر مصدر للسكر على التوالي.

كما ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 0,5 بالمائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

و حسب تقرير المنظمة الأممية فان أسعار زيت النخيل ارتفعت بسبب التفويضات الجديدة للديزل الحيوي في إندونيسيا بالإضافة إلى الطلب القوي على الواردات والتباطؤ المتوقع في نمو الإنتاج, بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس في أعقاب الحصاد الوفير في منطقة البحر الأسود.

وارتفع أيضاً مؤشر أسعار الفاو للحوم بنسبة 0,9 بالمائة ًمدفوعا بارتفاع الطلب على الواردات من لحوم الأبقار والغنم ولا سيما من الصين بينما انخفضت أسعار لحوم الدواجن بسبب زيادة توافر الصادرات.

في المقابل, انخفض مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان بنسبة 0,7 بالمائة في أكتوبر, حيث عوض الانخفاض الملحوظ في أسعار الجبن الزيادة في أسعار مساحيق الحليب كامل الدسم وقليل الدسم.