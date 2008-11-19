25 بالمائة نسبة التأمين على هيكل سفن الصيد البحري وقوارب النزهة خلال العام الجاري

وهران - بلغت نسبة التأمين على هيكل سفن الصيد البحري وقوارب النزهة على مستوى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خلال العام الجاري 25 بالمائة ، حسبما أفاد بذلك لوأج اليوم الجمعة مسؤول بذات الصندوق .

وأبرز المدير المركزي المكلف بتأمينات النقل والأخطار المتعددة والمختلفة على مستوى الصندوق زوراز عبد الرحمان على هامش الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات (سيبا 2019) المنظم بوهران (6 إلى 9 نوفمبر) أن "نسبة التأمين على هيكل سفن الصيد البحري وقوارب النزهة بلغت خلال العام الجاري 25 بالمائة ونطمح بلوغ نسبة تأمين ما بين 50 و60 بالمائة خلال العام القادم" .

وبخصوص تربية المائيات في المياه القارية، أشار نفس المسؤول إلى أن "هذا النشاط جديد بالنسبة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ولم يتم تأمين سوى مؤسستين اثنتين فقط خلال العام الجاري" .

وبالنسبة لتربية المائيات بعرض البحر، فان الصندوق يتعهد بتعويض المؤمن له في حال هلاك المائيات أو الخسارة المادية للمخزون المؤمن الناتج عن حادث مفاجئ والخسارة الكلية للقيمة التجارية للمخزون المؤمن ، كما أشير إليه.

كما يقدم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من خلال منتجات تأمينية أخرى إمكانية الاستفادة من تغطية تأمينية ضد الأخطار المادية التي يمكن أن تلحق الضرر بالمعدات وتلك المتعلقة بالنقل والأخطار المرتبطة بالنباتات (الحرائق وأضرار تسرب المياه) إلى جانب الأخطار المتعلقة بتدهور المعدات والعتاد الضروري لسير المستثمرة ( السفينة والقارب والطوافة وهياكل تربية المائيات والمضخات الكهربائية).

ويوفر الصندوق حاليا مجموعة من العروض التأمينية لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري وتربية المائية الذين يملكون سفن صيد ذات حمولة لا تتجاوز 10 أطنان يستفيدون بموجبها من تخفيضات في التأمين تصل إلى 55 بالمائة بالإضافة إلى تخفيضات أخرى على السكن والسيارات تصل 45 بالمائة فضلا عن عقد تأمين على الأشخاص في حال حدوث حوادث والتكفل بمصاريف الدواء والاستشفاء ومنحة الوفاة من خلال دفع مبلغ سنوي يقدر ب 1.400 دج ، يضيف المدير المركزي المكلف بتأمينات النقل والأخطار المتعددة والمختلفة بذات الصندوق.

وفيما يتعلق بالمشاركة المستمرة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران أوضح السيد زوراز أنه فرصة للاستماع لانشغالات مهنيي قطاع الصيد البحري وتربية المائيات وإدراج عقود تأمينية أخرى لفائدة هذه الشريحة من جهة والتعريف بالتحفيزات التي يوفرها الصندوق خصوصا في مجال تربية المائيات من جهة أخرى .

للتذكير يشارك في الطبعة الثامنة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات (سيبا 2019) المنظم بمركز الاتفاقيات "محمد بن احمد" لوهران زهاء 100 عارض منهم 30 أجنبيا فيما تعد مصر ضيف شرف هذه التظاهرة.