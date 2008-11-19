سيبا 2019 : تسمين التونة الحمراء مجال مهم لتطوير الشراكة بين الجزائر وكرواتيا

وهران - أكد سفير كرواتيا في الجزائر اليجيا زلاليتش اليوم الجمعة بوهران أن تسمين التونة الحمراء مجال مهم لتطوير الشراكة بين الجزائر وكرواتيا.

وابرز السيد زلاليتش لوأج على هامش الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات (سيبا 2019) المنظم بمركز الاتفاقيات لوهران ، أن كرواتيا لديها خبرة كبيرة في مجال تسمين التونة الحمراء ، مضيفا أنه "سيكون جدير بالاهتمام تطوير شراكة بين الجزائر وكرواتيا في هذا المجال".

وأشار ذات المسؤول الى أن وفدا من المستثمرين الكروات زار الصالون من أجل إيجاد فرص شراكة، مذكرا بأن كرواتيا تصدر نسبة 95 بالمائة من التونة الحمراء المسمنة إلى اليابان .

الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة الأطلسية قد منحت موافقتها على طلب الجزائر في عام 2017 لإنشاء ثلاث مزارع لتسمين التونة على المستوى الوطني.

وقد تم تحديد حصة الجزائر في إطار حملة الصيد التونة لعام 2019 ب 1.445 طن من قبل اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة الأطلسية وستبلغ 1.600 طن في السنوات المقبلة .

للإشارة فإن تسمين التونة يرفع قيمتها 10 أضعاف من السعر الأصلي للتونة الحمراء الخام.

وقد ظهرت أولى مزارع التسمين في سنوات التسعينات في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي وخليج المكسيك. ويتم تسمين التونة لتصل ما بين 500 و1000 بالمائة من وزنها الأصلي ليتم تجميدها وتصديرها نحو اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.