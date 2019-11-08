Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البنوك: اتفاق بين النقابات والمديريات للتكفل بالمطالب، إلغاء الإضراب المقرر يوم الاحد

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 15:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
البنوك: اتفاق بين النقابات والمديريات للتكفل بالمطالب، إلغاء الإضراب المقرر يوم الاحد

الجزائر - توصلت مديريات البنوك العمومية ونقاباتها مساء امس الخميس الى اتفاق مشترك  للتكفل بمطالب هذه الاخيرة  خاصة المتعلقة برفع الاجور حسبما اوضح ل(واج) رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البنوك و التأمينات محمد زوبيري مضيفا ان الاضراب الذي كان مقررا يوم الاحد المقبل قد الغي .

وقال "بعد اجتماع ماراتوني دام 11 ساعة من العمل توصلنا الى اتفاق مشترك حول تجسيد أرضية مطالب العمال المصادق عليها يوم 12 يونيو المنصرم" خاصة المتعلقة برفع الاجور.

وأضاف ان اجتماع سيتم عقده في شهر ديسمبر المقبل بين الاتحادية وجمعية البنوك والمؤسسات المالية  (ABEF) لتحديد اليات تنفيذ هذا الاتفاق .

إقرأ أيضا : البنوك العمومية ستشرع في تسويق منتجات الصيرفة التشاركية خلال الأشهر الثلاثة القادمة

وأكد ان هذا يبرهن "اننا نحن ( نقابات العمال والبنوك العمومية ) لم يكن لدينا افكار مسبقة ونريد فقط  ان يتم التكفل بمطالبنا الشرعية فيما يخص الاجور .ففي الوقت الذي توصلنا فيه الى اتفاق فان الاضراب والاحتجاجات لم تعد لهما جدوى".

وأوضح ان المطالب الاساسية لعمال هذه البنوك العمومية، تتعلق ب "رفع النقطة الاستدلالية في شبكة الاجور و زيادة منحة النقل و الاطعام و مراجعة منحة الخبرة".

آخر تعديل على الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 16:04
كلـمات مفتـاحيــة :
البنوك: اتفاق بين النقابات والمديريات للتكفل بالمطالب، إلغاء الإضراب المقرر يوم الاحد
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 15:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.08

ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة (بطولة العالم-2019): ميداليتان منها فضية للجزائر

19.11.08

الاعتداء في بوركينا فاسو: الجزائر تدين "بشدة" هذا "العمل الإرهابي الجبان"

19.11.08

الانتقال من الدعم الاجتماعي المعمم إلى دعم موجه سيسهم في تخفيف عجز الميزانية بشكل كبير

19.11.08

كشف أربعة مخابئ للإرهابيين بباتنة

19.11.08

نقل بحري: رسو أول باخرة جزائرية محملة ببودرة الحليب بميناء الجزائر العاصمة

19.11.08

25 بالمائة نسبة التأمين على هيكل سفن الصيد البحري وقوارب النزهة خلال العام الجاري

الأكثــر قـراءة

19.11.04

وزارة التربية تحدد رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019-2020

19.11.06

مشروع قانون المالية 2020: الزيادات المرتقبة   

19.11.04

معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في العاصمة النيجيرية نيامي من 6 الى 12 نوفمبر الجاري

19.11.04

موارد مائية: مشاريع القطاع مستمرة بحسب الأولويات و تسجيل عمليات جديدة في 2020

19.11.04

وزارة الداخلية تخصص أرضية رقمية لتسجيل المشاريع المبتكرة في مجال المرفق العام

19.11.05

الاسمنت: طموحات الجزائر تتجه نحو تصدير 6 مليون طن في آفاق 2020