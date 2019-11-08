البنوك: اتفاق بين النقابات والمديريات للتكفل بالمطالب، إلغاء الإضراب المقرر يوم الاحد

الجزائر - توصلت مديريات البنوك العمومية ونقاباتها مساء امس الخميس الى اتفاق مشترك للتكفل بمطالب هذه الاخيرة خاصة المتعلقة برفع الاجور حسبما اوضح ل(واج) رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البنوك و التأمينات محمد زوبيري مضيفا ان الاضراب الذي كان مقررا يوم الاحد المقبل قد الغي .

وقال "بعد اجتماع ماراتوني دام 11 ساعة من العمل توصلنا الى اتفاق مشترك حول تجسيد أرضية مطالب العمال المصادق عليها يوم 12 يونيو المنصرم" خاصة المتعلقة برفع الاجور.

وأضاف ان اجتماع سيتم عقده في شهر ديسمبر المقبل بين الاتحادية وجمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF) لتحديد اليات تنفيذ هذا الاتفاق .

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وأكد ان هذا يبرهن "اننا نحن ( نقابات العمال والبنوك العمومية ) لم يكن لدينا افكار مسبقة ونريد فقط ان يتم التكفل بمطالبنا الشرعية فيما يخص الاجور .ففي الوقت الذي توصلنا فيه الى اتفاق فان الاضراب والاحتجاجات لم تعد لهما جدوى".

وأوضح ان المطالب الاساسية لعمال هذه البنوك العمومية، تتعلق ب "رفع النقطة الاستدلالية في شبكة الاجور و زيادة منحة النقل و الاطعام و مراجعة منحة الخبرة".