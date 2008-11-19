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عجز صندوق التقاعد قد يصل إلى 800 مليار دج/سنويا ابتداء من 2021

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 15:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
عجز صندوق التقاعد قد يصل إلى 800 مليار دج/سنويا ابتداء من 2021

الجزائر - كشف وزير المالية، محمد لوكال، يوم الخميس أن عجز صندوق التقاعد قد يصل الى 800 مليار دج سنويا ابتداء من سنة 2021 و هو العجز الذي لا يمكن تغطيته بشكل كلي و دائم من ميزانية الدولة.

وخلال جلسة خصصت لرد الوزير على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية ل2020، ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء، تطرق الوزير إلى صعوبة التحكم في عجز صندوق التقاعد الذي يعرف" اختلالا هيكليا حادا في توازنه" منذ سنة 2014 حيث بلغ عجزه 600 مليار دج في 2018 .

وحذر من أنه، و في غياب احتياطات على المدى القصير و عدم تطبيق إصلاحات على المدى المتوسط و البعيد، فان هذا العجز سيبلغ 800 مليار دج سنويا ابتداء من 2021 و سيزداد بمعدل سنوي يتراوح بين 5ر2 بالمئة و 3 بالمئة خلال العقد القادم .

وقال الوزير: "لا يمكن الاعتماد على مساهمة ميزانية الدولة لتغطية هذا العجز بشكل دائم و كلي".

وقد تم الاعتماد على موارد التمويل غير التقليدي لتمويل عجز الصندوق لهذه السنة و المقدر ب500 مليار دج.

و أوضح أن الوضع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد "يفسر نسبيا الحالة التي وصل إليها الصندوق"مضيفا أن العامل الحاسم للتغلب على العجز المالي للصندوق بصفة مستدامة يكمن في تحسين مستوى النمو الاقتصادي الذي يسمح بخلق فرص عمل مما يرفع من عدد المساهمين في الصندوق.

آخر تعديل على الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 16:27
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عجز صندوق التقاعد قد يصل إلى 800 مليار دج/سنويا ابتداء من 2021
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 15:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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