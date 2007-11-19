تصدير 60 طن من البطاطس إلى موريتانيا

تيارت - انطلقت اليوم الخميس من تيارت شحنة مقدرة بـ60 طن من البطاطس للتصدير نحو موريتانيا، حسبما أفادت به مفتشية أقسام الجمارك بالولاية.

وأوضح ضابط الرقابة بذات المفتشية، نبيل جحا، أن هذه الشحنة من البطاطس مصدرة من المستثمرة الفلاحية التي يملكها جحنين مصطفى المتواجدة ببلدية مدريسة، حيث خضعت لإجراءات الجمركة بذات البلدية وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي لمرافقة المصدرين.

ومن جهته، أشار سفيان جحنين من المستثمرة المذكورة أن "الإجراءات الجمركية تمت في ظرف قياسي وقدمت كل التسهيلات من طرف مصالح مفتشية أقسام الجمارك لولاية تيارت" مبرزا أن عملية التصدير تتم من المعبر الحدودي المتواجد بولاية تندوف.

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وأضاف السيد جحنين أن صاحب المستثمرة سيقوم بتصدير شحنة ثانية من البطاطس تقدر بأكثر من 200 طن في الأيام المقبلة نحو السينغال من خلال التعامل مع عدد من المستثمرات المنتجة لهذا المحصول بولاية تيارت.

وذكر أن ذات المستثمرة قامت في وقت سابق بتصدير الى موريتانيا 10 طن من الثوم وشحنة مقدرة ب33 طن من البطاطس من ولاية سطيف في انتظار عمليات أخرى.

وأبرز السيد حجا أن سنة 2019 عرفت "انتعاش" في مجال التصدير انطلاقا من تيارت حيث تم تسجيل تصدير 39 طن من البصل الأسبوع الماضي نحو موريتانيا في انتظار تصدير شحنة أخرى من نفس المنتوج تقدر بـ 60 طن في حين تم تسجيل عملية واحدة خلال سنة 2018 تمثلت في تصدير 45 طن من البطاطس.