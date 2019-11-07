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أي استيراد لمركبات المازوت "يجب أن يتم وفقا لمعايير بيئية"

  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 17:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
أي استيراد لمركبات المازوت &quot;يجب أن يتم وفقا لمعايير بيئية&quot;

البويرة - أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم الخميس بالبويرة، أن أي استيراد للمركبات الأجنبية التي تشتغل بمحرك المازوت "يجب أن يتم وفقًا لمعايير بيئية معينة".

وقالت السيدة زرواطي خلال ندوة صحفية عقدتها ضمن زيارة العمل التي قادتها للولاية، أن "أي استيراد للمركبات الأجنبية التي تشتغل بمحرك المازوت يجب أن يتم وفقًا لمعايير بيئية".

ورخص أمس الأربعاء أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني باستيراد المركبات المستعملة التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات بمحركات المازوت بينما في بداية شهر أكتوبر الماضي صرحت الوزيرة للصحافة أن الجزائر ترفض بأن تصبح مفرغة للمركبات الأجنبية بمحرك المازوت.

وحول هذه النقطة، أوضحت الوزيرة للصحافة أن البرلمان يتمتع بالسيادة في جميع قراراته، مؤكدة أن وزارتها "تقترح ما فيه مصلحة للمواطن وبيئته".

وخلال زيارتها للبويرة، دشنت السيدة زرواطي مركز للردم التقني ببلدية عين بسام (غرب البويرة) تبلغ طاقة معالجته 70.000 طن من النفايات في اليوم الواحد ويغطي سبع بلديات تابعة لدائرة عين بسام بما في ذلك عين علوي وخبوزية.

كما ترأست الوزيرة أشغال يوم دراسي خصص لمكافحة تلوث الهواء نظم بمعهد التكوين المهني "محمد سايكي" بمدينة البويرة.

وبعين المكان، حضرت السيدة زرواطي مراسيم توقيع اتفاقيتي شراكة في التربية البيئية بين المديرية المحلية للبيئة و الكشافة الإسلامية الجزائرية وكذا مع الجمعية الوطنية للتسيير المتكامل للموارد المائية.

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أي استيراد لمركبات المازوت "يجب أن يتم وفقا لمعايير بيئية"
  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 17:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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