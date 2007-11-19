استحداث صندوق مخصص للشباب المبتكر في إطار قانون المالية لسنة 2020

وهران - كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري اليوم الخميس بوهران أن الحكومة استحدثت صندوق مخصص للشباب المبتكر في إطار قانون المالية لسنة 2020 لتشجيعه على المساهمة في بناء اقتصاد بلاده ومستقبله.

وقال السيد عماري في كلمته لدى إشرافه على افتتاح ورشة حول البحث والابتكار في التنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات على هامش فعاليات الطبعة الثامنة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات أن "الحكومة استحدثت صندوق للشباب المبتكر في إطار قانون المالية لسنة 2020 وذلك إيمانا بذكاء وإبداع شبابنا الذي يحتاج إلى المرافقة والى ظروف ملائمة ومشجعة لبناء اقتصاد بلاده ومستقبله".

وأكد على "ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الطاقات الشبانية خصوصا في مجال الاقتصاد الأزرق لإضفاء قيمة مضافة حول هذه النشاطات وضبط شعب الصيد البحري وتربية المائيات ومن تم الانخراط في سلسلة القيم التي ستنعكس على الاقتصاد المحلي وخلق الثروة ومناصب شغل وقيمة مضافة لتدعيم اقتصادنا".

وأضاف السيد عماري أن دائرته الوزارية "تعمل على توفير الشروط لاستقطاب الشباب حاملي المشاريع والابتكارات بمرافقة الجامعة والمؤسسات التكوينية لقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين للمساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات".

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وأوضح أن مصالحه تعمل على ربط قطاع البحث العلمي والابتكارات مع شبكة الإنتاج والمهن حول الإشكاليات التي تعترض المنتجين والمؤسسات الإنتاجية، مذكرا بان "الجزائر تتصدر على المستوى الإفريقي الإنتاج الفكري والبحثي في المجال الأكاديمي ونعمل على تفعيل هذه الريادة والمكاسب على المستوى الجامعي حتى يكون لها واقع ملموس على المستوى الإنتاج والاقتصاد".

من جهته، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية عز الدين أبوستيت أن "من أهم الدوافع الحقيقية للتنمية الاقتصادية على وجه العموم وتطوير الإنتاج الزراعي على وجه الخصوص هو ربط مواقع الإنتاج بالابتكار والبحث العلمي بالتعاون ما بين كافة الجهات الحكومية والخاصة والجامعات والمراكز البحثية وهذا الذي يشكل الإطار الوطني المتكامل الذي يحقق مكاسب لجميع الأطراف".

وابرز أن الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات في طبعته الثامنة بوهران "فرصة لتبادل الخبرات والآراء بين البلدين والاستفادة من التجارب الوطنية لان هذا هو الذي يشكل قاعدة حقيقية للترابط بين الجهات المختلفة في الجزائر ومصر".

وقد تابع الحضور خلال هذه الورشة عروض لنماذج خمسة مشاريع شبانية مبتكرة من شأنها المساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات حيث دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المدير العام للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات إلى مرافقة هؤلاء الشباب لتجسيد أفكارهم.

للإشارة، يشارك في الطبعة الثامنة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات (سيبا 2019) المنظم بمركز الاتفاقيات "محمد بن احمد" لوهران زهاء 100 عارض منهم 30 أجنبيا فيما تعد مصر ضيف شرف هذه التظاهرة.