المجلس الشعبي الوطني: مشروع قانون المالية 2020 يعيد إحياء النقاش حول الدعم

الجزائر - أعادت مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2020 في المجلس الشعبي الوطني طرح إشكالية الدعم وضرورة إعادة النظر فيه في ظل تراجع عائدات الدولة.

وخلال جلسة علنية انعقدت اليوم الخميس برئاسة سليمان شنين، رئيس المجلس، دعت النائب حياة دنداني (حزب جبهة التحرير الوطني)، إلى آليات جديدة لتوزيع الدعم بشكل يمكن من حصر الاستفادة منه بالفئات الهشة لافتة إلى ضرورة الاعتماد على الرقمنة لكي تصل إلى المواطنين المستهدفين بشكل مباشر.

كما اعتبرت أنه في ظل الظرف الحالي، يجب على الاطر التشريعية أن تعمل أكثر من أي وقت مضى على الحفاظ على الطبقة المتوسطة وقدرتها الشرائية مطالبة في هذا السياق بإلغاء الضريبة على الدخل الاجمالي.

كما طالب النائب من نفس الحزب، محمد امين حريز، بمراجعة سياسة الدعم التي تمثل عبأ ماليا كبيرا على الدولة لكن من دون أن تحقق النتائج المرجوة.

وأشار في هذا الاطار إلى الكثير من أرباب المؤسسات يستفيدون من الدعم مع انه موجه في الاصل للفئات الهشة، ضاربا المثال بمصانع العجائن التي تجني أرباحا بالعملة من الصعبة بالرغم من أن اسعار المواد الأولية تستفيد من دعم في الاسعار.

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وأبدى النائب جمال مساعدي (حزب الحرية والعدالة) استيائه من قيام الحكومة في قانون المالية الجديد قام، لمواجهة الصعوبات المالية، بخفض نفقات التجهيز التي تحفز النمو الاقتصاد بدل أن تخفض من نفقات الدعم.

وحول إلغاء قاعدة 51/49 من رأسمال التي تحكم الاستثمار الاجنبي في الجزائر، أكد بأن هذا الاجراء التي يشمل القطاعات غير الاستراتيجية لن يجد نفعا إذا لم يترافق بآليات لتحسين مناخ الاعمال في البلاد داعيا إلى القيام بإصلاحات عميقة تمس جميع الابعاد الاقتصادية والسياسية والجبائية والثقافية.

وبخصوص الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة، اعتبر السيد مساعدي أن هذا الاجراء يعرض البلاد لخطر أن تصبح مقبرة للسيارات القديمة وفريسة لشبكات تزوير السيارات في العالم.

من جهتها، اعتبرت النائب زرفة بنوراد، (حزب جبهة التحرير الوطني)، أن "حجم التحويلات الاجتماعية (الموجهة للدعم) الذي بلغ 4ر8 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد يعطي الانطباع بأن الدولة تهتم بالفئات الهشة غير أنه في مقابل ذلك يتحمل المواطن البسيط الاعباء الجبائية بشكل متزايد".

ويمثل ذلك –حسبها- "تناقضا في السياسة المنتهجة حيث تسعى للحفاظ على الطابع الاجتماعي من جهة وتخرقه بزيادة الضرائب من جهة اخرى".

أما النائب نبيلة بيازة (الحركة الشعبية الجزائرية) فقد أكدت أن جميع المساعي لتحريك العجلة الاقتصادية يجب ان تمر أولا عبر الحفاظ على مصالح العمال وتحسين مداخيلهم.

وطالبت بهذا الشأن بإلغاء الضريبة على الدخل الاجمالي حيث "لا يعقل ان يطبق على أجراء لا يمكنهم سداد جميع حاجياتهم الشهرية".

وحول إلغاء القاعدة 51/49 تساءلت النائب عن فائدة التحفيزات وإجراءات جذب المستثمرين إذا استمرت البيروقراطية هيمنتها على الادارات المركزية والمحلية للبلاد.

وتشاطر النائب سمية خليفي (حزب جبهة التحرير الوطني) نفس الرأي حيث تعتبر أن الغاء القاعدة 51/49 يطرح أكثر من انشغال من بينها إحالة صلاحية إعداد قائمة القطاعات المعنية إلى التنظيم وهو ما يمثل حسبها "صكا على بياض لحكومة تصريف الاعمال".

كما اعتبرت بأن قانون المالية الجديد "أكد سياسة الحكومة في اللجوء إلى أسهل الحلول خلال الفترات الصعبة وهو ضرب جيوب المواطنين".

من جانبه، اعتبر النائب فتحي كوشي (حزب العمال) ان القانون المعروض للنقاش "لا يختلف كثيرا عن سابقيه باستثناء الزيادة المحسوسة في الضرائب".

ودعا السيد كوشي الحكومة إلى "رفع يدها عن مئات الآلاف من مناصب الشغل الشاغرة منذ سنوات بشهادة مجلس المحاسبة" وإلغاء الضريبة على الرسم الاجمالي التي تقتطع مباشرة من اجور العمال وإلى "محاربة لوبيات تضخيم الفواتير لاسيما في القطاع الصحي".

واعتبر النائب محمد عقبة كنتة (حزب الكرامة) أن مشروع قانون المالية "لم يحمل أي جديد يذكر" على صعيد السياسة الاقتصادية إذ لا تزال التوازنات المالية تعتمد بشكل كلي على النفط وتهمش الامكانيات الاخرى.

وحول الاستدانة الخارجية، طالب النائب بإقرار تعديل يفرض الرجوع إلى البرلمان لدراسة جميع الحالات وعرضها على المصادقة.

كما لم يفوت النواب فتح المجال للمناقشات من اجل رفع بعض الانشغالات المحلية والمطالبة بتسجيل بعض مشاريع المرافق العمومية والمنشآت التي يرونها حيوية لمناطقهم.

يذكر أن مشروع قانون المالية سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني من اجل المصادقة يوم الخميس المقبل (14 نوفمبر).