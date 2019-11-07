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المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني

  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 09:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني

الجزائر- صادقت الحكومة في اجتماعها يوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي,على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و يهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي عرضه وزير الأشغال العمومية و النقل, إلى تحديد مهام هذه الوكالة المنشأة قانونا، حيث "تتدخل بصفة أساسية في مجالات الضبط لنشاطات الطيران المدني ومراقبته والاشراف عليه" حسب ذات المصدر.

و في تعقيبه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول الجهود المبذولة في سبيل "تجسيد الاطار القانوني الخاص بهذه الوكالة"، كما أشاد بالدور الهام المنوط بها، خصوصا وأنها تعتبر "أداة الدولة في متابعة وتنفيذ سياستها في مجال الطيران المدني، وكذا في إعداد البرامج الوطنية للأمن والسلامة وتسهيلات الطيران المدني وضمان تطبيقها".

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و ستمكن هذه الوكالة - يضيف السيد بدوي - من القيام بإنجاز التحاليل الاستشرافية والدراسات الاستراتيجية حول تطور الطيران المدني، والتكيف مع المعايير والقواعد المعمول بها دوليا في هذا المجال، لاسيما توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني والتي تدعو إلى إنشاء جهاز مستقل يسهر على احترام معايير الأمن والسلامة وتسهيلات الطيران المدني.

آخر تعديل على الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 11:30
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المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني
  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 09:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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