عماري: تأمين السوق الجزائرية والطلب المحلي لمادة الحبوب

وهران - أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري يوم الأربعاء بوهران أنه تم تأمين السوق الجزائرية والطلب المحلي لمادة الحبوب في ظل ارتفاع أسعار القمح الصلب في السوق العالمية.

وابرز السيد عماري في تصريح صحفي على هامش تدشين وحدة تخزين الحبوب بسعة 30 ألف طن بوادي تليلات, أنه " تم تأمين السوق الجزائرية والطلب المحلي بمادة الحبوب خاصة وان السوق العالمية لهذه المادة مضطرب وأسعار القمح الصلب مرتفعة".

وأضاف أن "هذه السنة تم تحقيق إنتاج وفير في مادة القمح بمختلف أنواعه قارب ال 60 مليون قنطار وتم تجميع 25 مليون قنطار من هذه المادة وهذا ما جعلنا في أريحية تامة في مادة القمح الصلب وهو ما دفع الحكومة بتعليمات من الوزير الأول نور الدين بدوي لإعطاء دفع لتسريع وتيرة انجاز وحدات تخزين الحبوب على المستوى الوطني قبيل انطلاق موسم الحصاد والدرس لعام 2020".

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واعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ان استلام وحدة تخزين بسعة 30 ألف طن بوادي تليلات "مكسب جديد لتدعيم القدرات الوطنية لتخزين الحبوب".

من جهته, أكد المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب شهدة عبد الرحمان لوأج أنه تم انجاز على المستوى الوطني 9 هياكل إسمنتية لتخزين الحبوب بسعة 5ر3 مليون قنطار ويوجد 16 مخزنا أخر بسعة إجمالية تفوق 2 مليون قنطار في طور البناء في انتظار اختيار المؤسسات المكلفة بانجاز 14 هيكل أخر بسعة 2ر4 مليون قنطار.

وأشار المسؤول إلى أن "هناك برنامج أخر في الأفق لانجاز 100 وحدة جوارية لتخزين الحبوب بسعة 5 ملايين قنطار بمناطق الإنتاج غير المغطاة بنقاط التجميع بالهضاب العليا والجنوب" ,مشيرا إلى أن "المشروع حاليا في طور الدراسة".

للتذكير, أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري بمعية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لجمهورية مصر العربية عز الدين أبو ستيت على افتتاح الطبعة الثامنة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائية (سيبا 2019) بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران.