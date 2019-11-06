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الصالون الدولي للصيد وتربية المائيات فرصة لتفعيل التعاون الدولي في المجال

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2019 19:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
الصالون الدولي للصيد وتربية المائيات فرصة لتفعيل التعاون الدولي في المجال

وهران - اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري يوم الأربعاء أن الصالون الدولي  للصيد البحري وتربية المائيات المنعقد بوهران يعد فرصة لتفعيل التعاون الدولي في المجال.

وأكد الوزير في ندوة صحفية نشطها رفقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عزالدين أبوستيت لجمهورية مصر التي تشارك كضيف شرف لهذه الطبعة من الصالون أن هذا الحدث الذي يشارك فيه متعاملون اقتصاديون وهيئات حكومية من 11 دولة يعد فرصة لتفعيل التعاون الدولي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.

وأشار السيد عماري إلى أن الشراكة بين الجزائر ومصر التي تربطهما علاقات تاريخية ستعرف انتعاشا انطلاقا من هذا الصالون.

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كما أعتبر الوزير أن البلدين تعرفان نفس الظروف والمشاكل على غرار الجفاف والتغيرات المناخية كما أنهما يواجهان نفس التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي وخلق مناصب الشغل.

ومن جانبه ذكر الوزير المصري عزالدين أبو ستيت أنه ينبغي تشجيع التعاون بين البلدين بحيث تتحقق الفائدة للطرفين.

ومن جهة أخرى وعقب افتتاح الصالون حضر الوفدان الجزائري والمصري تمرين لعملية انقاد سفينة صيد تعرضت لحريق بعرض البحر كما أشرفوا على عملية تشجير رمزية بمركز الاتفاقيات "محمد ابن أحمد" الذي يحتضن فعاليات هذا الصالون الذي يتواصل إلى غاية 9 نوفمبر الجاري.

يشار إلى أن عملية تشجير أخرى نظمت بحضور الوفد الوزاري بالملعب الأولمبي بمشاركة جمعيات ومتطوعين أين تم تحت أشراف "سفيرة التشجير" الرياضية سليمة سواكري التي فوضتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لتجسيد حملة للتشجير والتحسيس وذلك بمختلف ربوع الوطن.

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الصالون الدولي للصيد وتربية المائيات فرصة لتفعيل التعاون الدولي في المجال
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2019 19:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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