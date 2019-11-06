إفتتاح الطبعة السابعة للمعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية بنيامي

الجزائر - افتتحت يوم الاربعاء بنيامي (النيجر) الطبعة السابعة للمعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية و هذا في إطار تطبيق البرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج.

و يعكس هذا المعرض, الذي دشن من طرف الوزير النيجيري للتكوين المهني بمرافقة نظيره الجزائري و الأمين العام لوزارة التجارة, سياسة دعم الدولة التي تهدف الى تشجيع الصادرات خارج المحروقات و دخول السوق الافريقية, حسبما افاد به بيان للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير (سافكس).

كما تشكل هذه التظاهرة فرصة للمتعاملين الجزائريين من اجل التعرف اكثر على السوق النيجرية و استكشافها و اقامة علاقات عمل مع نظرائهم النيجيريين و كذا تقديم المزايا الواضحة للمنتوجات و الخدمات الجزائرية.

و خلال هذا المعرض الذي يدوم ستة ايام, سيتمكن المهنيون و الزوار النيجيريون من اكتشاف منتجات فلاحية و صناعية و كهرومنزلية و صيدلانية و الكترونية بالإضافة الى مواد البناء و التجميل و النسيج.

و على هامش هذا المعرض, سيتم تنظيم لقاءات اعمال بين المتعاملين الجزائريين و النيجيريين.