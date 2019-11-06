لوكال يتطرق الى التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية في الجزائر

الجزائر- استقبل وزير المالية محمد لوكال, امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة, سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر السيد لي اون يونغ بطلب منه حيث تطرق معه الى التعاون الثنائي في قطاع المالية, حسبما اكدت الوزارة يوم الاربعاء في بيان لها.

و خلال هذا اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة "استعرض الطرفان مختلف أعمال التعاون المنجزة لا سيما في قطاع المالية, من خلال برنامج كوري للمساعدة التقنية "تقاسم المعارف", حسبما أكد ذات المصدر.

و حرص السيد لوكال في هذا الاطار على الاشادة "بالنتائج الايجابية لهذا التعاون المكرس لفائدة العديد من المؤسسات و الهيئات التابعة لقطاع المالية", مشيرا على سبيل المثال الى المشروع الجاري المتعلق بتحديث النظام المعلوماتي لمصالح الجمارك", حسبما اضاف البيان.

و من جهته, جدد سفير كوريا الجنوبية "التأكيد على التزام بلده بتعزيز أعماله من أجل المصلحة المتبادلة للبلدين".

و اشاد وزير المالية بالتزام الطرف الكوري, مشيرا الى أن "الطرفين عليهما الاستفادة من التجربة المكتسبة في إطار مختلف الاعمال المنجزة في هذا الشأن, و استغلالها من اجل تعزيز و تنويع مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي", حسب ذات البيان.