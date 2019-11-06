لوكال يتطرق الى التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية في الجزائر

و خلال هذا اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة "استعرض الطرفان مختلف أعمال التعاون المنجزة لا سيما في قطاع المالية, من خلال برنامج كوري للمساعدة التقنية "تقاسم المعارف", حسبما أكد ذات المصدر.
و حرص السيد لوكال في هذا الاطار على الاشادة "بالنتائج الايجابية لهذا التعاون المكرس لفائدة العديد من المؤسسات و الهيئات التابعة لقطاع المالية", مشيرا على سبيل المثال الى المشروع الجاري المتعلق بتحديث النظام المعلوماتي لمصالح الجمارك", حسبما اضاف البيان.
و من جهته, جدد سفير كوريا الجنوبية "التأكيد على التزام بلده بتعزيز أعماله من أجل المصلحة المتبادلة للبلدين".
و اشاد وزير المالية بالتزام الطرف الكوري, مشيرا الى أن "الطرفين عليهما الاستفادة من التجربة المكتسبة في إطار مختلف الاعمال المنجزة في هذا الشأن, و استغلالها من اجل تعزيز و تنويع مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي", حسب ذات البيان.