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إنجاز الطرقات بالخرسانة الاسمنتية: لجنة تقنية من أجل وضع خارطة طريق

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 19:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
إنجاز الطرقات بالخرسانة الاسمنتية: لجنة تقنية من أجل وضع خارطة طريق

الجزائر - توجت اشغال اليوم الدراسي حول انجاز الطرقات بواسطة الخرسانة الاسمنتية الذي نظم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بإنشاء لحنة تقنية لإنجاز دراسة معمقة حول فائدة و مردودية تلك المشاريع و التي ستكون للسلطات العمومية بمثابة ورقة طريق لإنجاز مشاريع مستقبلية مماثلة.

في هذا الصدد صرح الرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار لخضر رخروخ لوأج عند انتهاء اشغال هذا اليوم الذي شارك فيه ممثلين عن جميع الفاعلين المتدخلين في هذا القطاع ان هذه اللجنة ينبغي ان تتكون من مهندسين و خبراء و مكاتب دراسات و كذا مؤسسات انتاج الاسمنت و انشاء الطرق سواء منها العمومية او الخاصة.

و اضاف انها ستتكفل بإنجاز دراسة معمقة حول تقنيات و تكاليف انجاز الطرق من الخرسانة الاسمنتية و كذا تكوين المستخدمين في هذا المجال حتى يتم بعد ذلك "توجيه السلطات العمومية التي تبحث عن حلول جديدة اكثر مردودية و فعالية في هذا المجال".

كما اكد السيد رخروخ ان الجزائر ستعرف "قريبا" فائضا في انتاج الاسمنت الذي سيناهز 20 مليون طن سنويا و بالتالي فانه "فضلا عن افاق التصدير يجب التفكير كذلك في امتصاص جزء من هذا الانتاج عبر الاستهلاك الداخلي من خلال تقنيات جديدة لإنجاز الطرقات".

و اضاف ذات المسؤول ان انجاز الطرق بالخرسانة الاسمنتية سيكون "اكثر فائدة" للجزائر سيما و ان المادة الاولية للطريقة الكلاسيكية للإنجاز بواسطة الاسفلت مستوردة في حين ان نسبة انتاج الاسمنت 100 % محلية.

و في رده على سؤال حول تكاليف التقنيات الجديدة اكد السيد رخروخ ان "انجاز الطرق بالخرسانة الاسمنتية اكثر كلفة في المرحلة الاولية لكنها ستصبح على المدى البعيد اكثر مردودية لان متانتها و استدامة الطرق ستكون اطول و صيانتها تصبح اقل كلفة في النهاية".

و هو الراي الذي شاطره اياه الامين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء محمد عيادي الذي اكد لوأج ن "الانشغال الاكبر يتمثل في انجاز طريق مستديمة و انشاء طرق بالخرسانة الاسمنتية قد اثبتت جدواها في البلدان المتطورة مثل الولايات المتحدة او في المانيا و نحن نريد القيام بالمثل في المستقبل".

و اضاف السيد عيادي ان "الوقت قد حان للتفكير في تقنيات جديدة لإنجاز الطرق على المستوى المحلي سيما و ان انتاج الاسمنت على المستوى الوطني يسمح بضمان المادة الاولية لهذا النوع من المشاريع."

للتذكير ان اللقاء قد بادر بتنظيمه الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين تحت الرعاية السامية للوزير الاول و بإشراف وزارتي الصناعة و المناجم و الاشغال العمومية و النقل.

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إنجاز الطرقات بالخرسانة الاسمنتية: لجنة تقنية من أجل وضع خارطة طريق
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 19:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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