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مشروع قانون المحروقات: ضرورة التكيف من اجل سياسة طاقوية شاملة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 18:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 131 مرات
مشروع قانون المحروقات: ضرورة التكيف من اجل سياسة طاقوية شاملة

الجزائر - صرح الأستاذ و المحلل في الاقتصاد، محمد شريف بلميهوب يوم الثلاثاء بالجزائر أن مشروع القانون حول المحروقات الذي تجري مناقشته اليوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني "ضروري" لكنه " ناقص" من أجل التوصل الى سياسة طاقوية شاملة.

و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية، أكد السيد بلميهوب أن "هذا القانون يأتي في الوقت المناسب و هو ضروري لأنه يحمل أجوبة على أسئلة أساسية خصوصا تبعية الاقتصاد الجزائري للموارد الحفرية غير أنه ناقص في مجال السياسة الطاقوية".

و يرى هذا الخبير أن السؤال الاساسي اليوم و الذي يتطلب حلولا عاجلة يتمثل في الاستهلاك الداخلي للطاقة الذي يعرف ارتفاع متزايد منذ سنوات.

كما أضاف " اذا لم نتحرك على هذا المستوى مهما كان الانتاج الذي يمكن تحقيقه خلال السنوات القادمة فانه لن يكفي. نحن في وضعية تزايد الاستهلاك الداخلي و هذا يشكل عائقا".

في نفس السياق أشار المتدخل الى أن مشروع القانون حول المحروقات "يعتبر ربما وسيلة تنظيم و ضبط من أجل تحسين الانتاج خلال السنوات القادمة غير أن هذا القانون لا يعوض سياسة طاقوية شاملة في أية حال من الأحوال".

و عليه فقد دعا المتحدث الى فتح نقاش من شأنه أن يفضي الى وضع سياسة وطنية حول الطاقة.

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و تعد هذه السياسة الطاقوية " ضرورية" لأنها ستشمل عدة جوانب على غرار الاستهلاك و الأمن الطاقوي و الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة".

كما أشار قائلا " السياسة الطاقوية تعني أولا الامن الطاقوي. و نحن مقتنعون اليوم أنه في آفاق 2025-2030 لن تكون الجزائر في مأمن طاقوي".

و ستسمح هذه السياسة، على حد قوله، بضمان الانتقال الطاقوي بشكل أفضل أي الانتقال من الطاقات الحفرية نحو استغلال الطاقة الشمسية و تقرير اسعار الاستهلاك و معرفة كيفية تنظيم آليات دعم الطاقة.

من جهة اخرى، تطرق الخبير الى مشروع قانون المالية 2020 الذي سيعرض و يناقش غدا الأربعاء بالمجلس الشعبي الوطني.

و قد اعتبر أن هذا النص لم يعالج " بشكل جدي" المسائل الأساسية المرتبطة باستقرار توازنات الاقتصاد الكلي و النمو.

" و سيكون لقانون المالية معنى عندما تتوفر سياسات عمومية محددة بشكل جيد".

و فيما يتعلق بالعائدات الجبائية، تحدث المتدخل عن غياب تقييم خاص بالمنظومة الجبائية الجزائرية و سياسات النفقات العمومية: نضيف سنويا ضريبة جديدة لكن دون تقييم أثرها".

و يرى السيد بالميهوب أنه يجب التفكير في موارد تمويل التماسك الاجتماعي و التضامن الوطني من خلال توسيع الوعاء الجبائي عن طريق النمو و مكافحة السوق الموازية.

و خلص الى القول " هناك تساؤل حقيقي حول وضع قانون المالية في الجزائر".

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 18:41
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مشروع قانون المحروقات: ضرورة التكيف من اجل سياسة طاقوية شاملة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 18:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 131 مرة   شارك

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