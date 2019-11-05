الدفع المؤجل: تنصيب لجنة لتقييم الأثر على الخزينة

الجزائر - أعلنت وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تمازيرت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن تنصيب لجنة قطاعية مشتركة من أجل تقييم أثر استبدال الدفع نقدا بدفع مؤجل على الخزينة بخصوص استيراد أجزاء CKD/SKD .

و في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول استخدام الاسمنت في بناء و تهيئة الطرقات، أكدت السيدة تمازيرت أن هذه اللجنة تضم وزارتي الصناعة و المناجم و وزارة المالية مذكرة بأن تطبيق الدفع المؤجل بتسعة أشهر لاستيراد أجزاء CKD/SKD لاسيما بالنسبة لقطاع المواد الالكترونية و الأجهزة الكهرومنزلية " يهدف الى الحفاظ على احتياطات الصرف" للبلد.

من جهة أخرى، أوضحت الوزيرة أن " الملف لا يزال محل نقاش" مضيفة أن دائرتها الوزارية استقبلت ممثلي تكتل لمصنعي المواد الالكترونية والأجهزة الكهرومنزلية.

و لدى تذكيرها بأن إجراءات استيراد أجزاء CKD/SKD تخص عدة قطاعات منها تركيب السيارات و المواد الالكترونية والأجهزة الكهرومنزلية، فقد طمأنت الوزيرة تقول أن "الملف يسجل تقدما معتبرا بخصوص قطاع السيارات".

و يذكر أن تكتل لمصنعي المواد الالكترونية والأجهزة الكهرومنزلية كان قد أكد نهاية أكتوبر الماضي، في بيان له، أن الدفع المؤجل بتسعة (9) أشهر يحمل مخاطر مختلفة لا سيما "نقصا يجب تداركه" لفائدة البنوك الأجنبية.

ومن بين تلك المخاطر ايضا، أشار التكتل إلى "توقف الانتاج بداية من شهر ديسمبر القادم" و "تسريح العمال".