الترخيص بتسديد مصاريف العمرة انطلاقا من الحسابات بالعملة الصعبة

ففي مذكرة موجهة للبنوك الوسيطة المعتمدة تلقت "وأج "نسخة منها أوضح البنك المركزي أنه "بإمكان وكالات السفر و السياحة التي عينها الديوان الوطني للحج و العمرة للتكفل و بالعمرة و تنظيمها، الأمر بتحويل الأموال انطلاقا من حسابات العملة الصعبة-أشخاص معنويين من أجل تسوية نفقاتها التعاقدية بالمملكة العربية السعودية".

وأوضحت المذكرة المؤرخة في 27 أكتوبر 2019 انه "بإمكان المواطنين الراغبين في أداء العمرة تسوية الخدمات المقدمة لهم من طرف وكالات السفر و السياحة المذكورة أعلاه عن طريق تحويلات بنكية انطلاقا من حساباتهم بالعملة الصعبة".

ومن جهة أخرى، ذكر بنك الجزائر بأن "كل تزويد لحساب بالعملة الصعبة بقيمة تساوي أو تتجاول 1000 أورو يجب ارفاقها مسبقا بتصريح جمركي باستيراد هذا المبلغ".

و يأتي هذا الاجراء تطبيقا للمادة 72 من القانون 15-18 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 و المادة 3 من نظام مجلس النقد و القرض رقم 16-02 الصادر في 21 أبريل 2016"، حسب ذات المذكرة.

كما أكد البنك المركزي أن "عدم احترام هذا الاجراء يكون بمثابة مخالفة للتشريع و التنظيم المتعلقين بالصرف".