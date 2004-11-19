معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في العاصمة النيجيرية نيامي من 6 الى 12 نوفمبر الجاري

الجزائر - يشارك وفد من وزارة التجارة يترأسه الامين العام للوزارة كريم قش في المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية الذي سيتم تنظيمه في العاصمة النيجيرية نيامي من 6 الى 12 نوفمبر الجاري، حسبما افاد به يوم الاثنين بيان للوزارة.

و ستقل القافلة الموجهة الى نيامي خمس شاحنات محملة بمنتجات فلاحية و صناعية و كهرومنزلية و مواد البناء و التجميل اضافة الى مواد اخرى سريعة التلف سيتم شحنها جوا.

و ستشهد هذه التظاهرة الاقتصادية مشاركة 42 عارضا يمثلون 38 مؤسسة خاصة و اربعة مؤسسات عمومية تنشط في عدة قطاعات سيما الميكانيك و النسيج و الصناعات الصيدلانية و الغذائية.

و يشكل هذا المعرض فرصة حقيقية للرفع من المبادلات التجارية بين الجزائر و الدول الافريقية و خطوة اضافية نحو تعزيز الصادرات الجزائرية الى اسواق القارة السمراء.

كما تشارك الجزائر في عدة تظاهرات اقتصادية بالخارج على غرار معرض البناء و الاشغال العمومية بباريس الذي يشارك فيه 19 عارضا المنظم ما بين 4 الى 8 نوفمبر الجاري.