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معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في العاصمة النيجيرية نيامي من 6 الى 12 نوفمبر الجاري

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 19:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 30 مرات

الجزائر - يشارك وفد من وزارة التجارة يترأسه الامين العام  للوزارة كريم قش في المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية الذي سيتم تنظيمه في العاصمة النيجيرية نيامي من 6 الى 12 نوفمبر الجاري، حسبما افاد به يوم الاثنين بيان للوزارة.

و ستقل القافلة الموجهة الى نيامي خمس شاحنات محملة بمنتجات فلاحية و صناعية و كهرومنزلية و مواد البناء و التجميل اضافة الى مواد اخرى سريعة التلف سيتم شحنها جوا.

و ستشهد هذه التظاهرة الاقتصادية مشاركة 42 عارضا يمثلون  38 مؤسسة خاصة و اربعة مؤسسات عمومية تنشط في عدة قطاعات سيما الميكانيك و النسيج و الصناعات الصيدلانية و الغذائية.

و يشكل هذا المعرض فرصة حقيقية للرفع من المبادلات التجارية بين الجزائر و الدول الافريقية و خطوة اضافية نحو تعزيز الصادرات الجزائرية الى اسواق القارة السمراء.

كما تشارك الجزائر في عدة تظاهرات اقتصادية بالخارج على غرار معرض البناء و الاشغال العمومية بباريس الذي يشارك فيه 19 عارضا المنظم ما بين 4 الى 8 نوفمبر الجاري.

آخر تعديل على الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 19:52
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معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في العاصمة النيجيرية نيامي من 6 الى 12 نوفمبر الجاري
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 19:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 30 مرة   شارك

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