بنوك عمومية: المفاوضات جارية للتكفل بالمطالب

الجزائر - صرح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البنوك و التأمينات محمد زوبيري يوم الاثنين لوأج أن المفاوضات جارية بين مديريات البنوك العمومية و نقاباتها للتكفل بمطالب هذه الأخيرة.

في هذا الصدد، أكد ذات المسؤول قائلا "نجري محادثات مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك العمومية و من المرتقب عقد اجتماع بين الاتحادية و هؤلاء المسؤولين اليوم (الاثنين) أو صبيحة غد (الثلاثاء) قصد التوصل الى اتفاق حول تجسيد أرضية مطالب العمال المصادق عليها يوم 12 يونيو المنصرم".

كما أضاف " يتمثل هدفنا في التوصل الى التكفل بمطالبنا دون اللجوء الى الاضراب لأن الاضراب لم يكن في صالحنا أبدا. نأمل فقط في التوصل الى اتفاق و نحن متفائلون لاسيما بعد تدخل المفتشية العامة للعمل قصد مساعدتنا على التوصل الى هذا الاتفاق".

و عن سؤال حول المطالب الاساسية لعمال هذه البنوك العمومية، أكد السيد زوبيري أنها تتعلق ب "رفع النقطة الاستدلالية في شبكة الاجور و زيادة منحة النقل و الاطعام و مراجعة منحة الخبرة".

و بخصوص اليوم الاحتجاجي الذي شنته أمس الأحد الشركات العمومية للتأمين أوضح المتدخل أنه " سجل نسبة مشاركة واسعة".

و أضاف يقول " تم التوقيع على المحاضر المتعلقة بأرضية المفاوضات بين المؤمنين العموميين و الادارة غير أننا لا نفهم لماذا لم تصادق عليها بعد وزارة المالية".

و ردا على سؤال للصحافة على هامش لقاء نظم بمناسبة اليوم الدولي حول "الادخار" ، حول الاضراب الذي شنه القطاع البنكي العمومي صرح رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية ابراهيم سميد عن " مباشرة حوار بين النقابة و مديريات الهيئات المالية".

و استرسل السيد سميد الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي قائلا " المفاوضات مستمرة منذ ثلاثة أشهر و من المرتقب أن تتوج بحلول".