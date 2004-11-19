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الطبعة ال7 لصالون الطباعة والتغليف الجزائر: انتظار مشاركة أكثر من 260 عارض

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 17:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
الطبعة ال7 لصالون الطباعة والتغليف الجزائر: انتظار مشاركة أكثر من 260 عارض

الجزائر - أعلن المدير العام بالنيابة لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الأمانية سمير بوخديش اليوم الاثنين بالجزائر عن ارتقاب مشاركة ازيد من 260 عارض يمثلون 24 بلدا في الطبعة ال7 لصالون الجزائر للطباعة و التغليف " برينتبارك الجزائر" المقرر من 9 الى 11 مارس 2020 .

وجاء هذا التدخل خلال لقاء اعلامي من تنظيم AHK الجزائر بالتنسيق مع منظمي الصالون أي الشركتين الألمانيتين FaireTraide وMesse Dusseldorf بحضور عدة متعاملين اقتصاديين مختصين في الطباعة و التغليف.

في هذا الصدد، صرح السيد بوخديش أن صناعة الطباعة و التغليف "تشهد توسعا في الجزائر" بسبب العدد المتزايد للمتعاملين المستثمرين في هذا المجال اضافة الى نسبة النمو ب " رقمين" التي تحققها.

وحسب قوله دائما فان الصناعة الوطنية للطباعة و التغليف ترتكز على التكنولوجيا الألمانية مضيفا أن "أغلبية الوحدات مزودة بتجهيزات ألمانية".

لهذا الغرض تولي AHK الجزائر أهمية لهذا الصالون بما أنه يمكن أن يشكل فرصة لتعزيز الشراكة الجزائرية-الألمانية في هذا المجال.

ويمثل صالون الجزائر، حسب قوله، أرضية اقليمية و قارية "مهمة" بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين في القطاع موضحا أن مشاركة شركة Messe Dusseldorf، ثالث مختص في تنظيم الأحداث في العالم بصفته شريكا تعتبر "دليلا على أهمية هذا الصالون على المستوى الاقليمي".

وقد أعرب متعاملون جزائريون حضروا هذا اللقاء عن اهتمامهم بهذا الحدث مؤكدين على ضرورة جمع الفاعلين في هذا المجال في اطار تكتل من أجل تنسيق الجهود و تطوير هذه الصناعة بالبلد.

ولدى تأكيدهم على الفرص العديدة الممنوحة بالسوق الجزائرية في مجال الطباعة و التغليف فقد اعتبر هؤلاء هذا الصالون فرصة لعرض خبرتهم بهدة كسب صفقات على المستوى الدولي.

ويعتبر برينتبارك الجزائر 2020 الذي تنظمه الشركة الألمانية Fairtrade صالونا مخصصا لعالم التغليف و الطباعة حيث يضم الفاعلين الوطنيين و الاجانب كل سنتين.

وحسب الأرقام المقدمة خلال هذا اليوم فان طبعة 2018 ضمت 41 عارضا معروف قدموا من 14 بلدا مع تسجيل أكثر من 5000 زائر.

كلـمات مفتـاحيــة :
الطبعة ال7 لصالون الطباعة والتغليف الجزائر: انتظار مشاركة أكثر من 260 عارض
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 17:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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