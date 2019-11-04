إنشاء وكالة لتسيير استغلال المرجان

الجزائر - أعلن مسؤول سام بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري يوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن انشاء وكالة وطنية مكلفة بتسيير استغلال المرجان منذ "حوالي عشرين يوما".

و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية، أكد المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات بالوزارة طه حموش أن انشاء هذه الوكالة الجديدة يهدف الى تسيير أفضل لاستغلال المرجان الذي سيتم فتحه، بقرار من السلطات العمومية صدر سنة 2015، "قريبا" دون تحديد التاريخ.

و بخصوص صيد سمك التونة الأحمر الذي تضبطه هيئة دولية، جدد السيد حموش رغبة الجزائر في رفع حصتها الخاصة بصيد هذا النوع من السمك ليصل انتاجها الى 2000 طن خلال السنوات القادمة.

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كما أضاف أن حصة الجزائر من صيد هذا النوع من السمك بلغت 1455 طن تم اصطيادها في ظرف 20 يوما عوض 30 يوما المقررة في الحملة" مضيفا أن هذه الكمية ستبلغ 1655 طن في 2020 لتصل الى 2000 طن" مستقبلا.

و سيقدم طلب رفع حصة صيد السمك الاحمر من طرف الجزائر بمناسبة الاجتماع المقبل للهيئة الدولية لتسيير سمك التونة المقرر نهاية نوفمبر الجاري بالعاصمة الاسبانية مدريد.

من جهة أخرى، اكد السيد حموش الذي اعتبر نشاط الصيد البحري في الجزائر " تقليديا بنسبة 70 بالمئة" أن توسيع المنطقة الاقتصادية الحصرية للبلد نهاية 2018 سيسمح لها بالصيد في اعالي البحار.

و لتحقيق ذلك، يتعين على حد قوله الشروع في تكوين الصيادين الجزائريين و تشكيل أسطول قادر على البحث عن هذه الموارد باعالي البحار و في أعماق هامة.

و فيما يخص الارتفاع الدائم لأسعار سمك السردين، أوضح السيد حموش أن ذلك يعكس "اختلال في التوازن" بين العرض و الطلب مضيفا أن "الحل يكمن في دفع انتاج الأسماك في المياه العذبة".