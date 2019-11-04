نحو وضع منظومة جديدة للتنبؤ بنسبة امتلاء السدود

البليدة - ستتدعم الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى قريبا بمنظومة جديدة ستمسح بتحديد توقعات نسبة امتلاء السدود، حسبما كشف عنه يوم الإثنين بالبليدة المدير العام لهذه الوكالة، أرزقي براقي.

وستسمح هذه المنظومة الجديدة التي سيتم استحداثها بالتنسيق مع المدرسة الوطنية العليا للري (البليدة) في إطار الاتفاقية التي أبرمت اليوم بين الطرفين، بـ"تحديد نسبة إمتلاء السدود بناء على توقعات كميات الأمطار المتساقطة مع أخذ بعين الاعتبار المناخ الذي يسود منطقة شمال إفريقيا"- يقول السيد براقي لـ/وأج على هامش أشغال "الطبعة الثانية لمنتدى الطالب والمؤسسات" الذي احتضنته المدرسة الوطنية العليا للري بالصومعة (البليدة).

"وسيتم الاعتماد على نتائج هذه المنظومة التي سيتم تحيينها سنويا وفقا للتغيرات المناخية لضبط برنامج حصص توزيع المياه الموجهة للشرب وتلك الموجهة للسقي بهدف ضمان تغطية الاحتياجات الوطنية على مدار السنة"، يضيف ذات المسؤول.

وفي هذا السياق أكد السيد براقي أن نسبة امتلاء السدود الموزعة عبر تراب الوطن ناهزت في الوقت الراهن الـ65 بالمائة وهي النسبة المتوقع ارتفاعها لاسيما ونحن على مقربة من فصل الشتاء مع العلم أن نسبة الإمتلاء بلغت السنة المنصرمة ال75 بالمائة.

وذكر المتحدث أن الوكالة الوطنية لسدود والتحويلات الكبرى تحصي 81 سدا موزعا عبر مختلف ولايات الوطن تقدر طاقة استيعابها الإجمالية بـ 8 ملايير متر مكعب وهي كمية كافية لسد الإحتياجات الوطنية.

من جهته أكد مدير المدرسة الوطنية العليا للري، البروفيسور كمال ميهوبي، على أهمية هذا المشروع الذي ستولي له المدرسة أهمية بالغة، مشيرا إلى تجند الباحثين و الأساتذة لإنجاحه وتجسيده في أقرب الآجال بالشراكة مع الوكالة.

وفي موضوع آخر، أبرز البروفيسور ميهوبي أهمية منتدى الطالب و المؤسسات في تقريب الطالب من المحيط الاقتصادي و تمكينه من الاحتكاك و التعرف على مختلف المؤسسات المختصة في مجال الموارد المائية و كذا فرص العمل و التربصات التي تتيحها هذه القطاعات.

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كما تعد هذه التظاهرة التي بادرت إلى تنظيمها دار المقاولاتية فرصة لتقييم عروض التكوين و التخصصات التي توفرها المدرسة لمنتسبيها قصد تحيينها وفقا لاحتياجات مهنيي هذا القطاع، يقول ذات المسؤول.

للإشارة، فقد تضمن برنامج هذا المنتدى في طبعته الثانية - وفقا لما أوضحه مدير دار المقاولاتية، سمير يحياوي، تنظيم محاضرات نشطها ممثلو المؤسسات الإقتصادية المشاركة و كذا خريجي هذه المدرسة ممن نجحوا في تجسيد مشاريعهم الخاصة بهدف تشجيع الطلبة المقبلين على التخرج على السير على خطاهم.

كما تضمن اللقاء تنظيم ورشات أشرفت عليها إطارات من الوكالة الولائية للتشغيل لمساعدة الطلبة على إعداد السيرة الذاتية و تحرير طلبات العمل و كذا إجراء مقابلات العمل الشفوية.