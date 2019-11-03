بيئة: الانتهاء من تسجيل كل البرامج المقترحة والشروع في إجراءات الانجاز

وأوضحت الوزيرة لدى استماعها من طرف نواب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني المخصص لمناقشة التدابير و الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 التي تخص قطاعها، انه و لكثرة الطلبات التي تصل الوزارة من طرف الشباب المهتم الاستثمار في مجال الرسكلة، فقد تقرر مرافقتهم بداية من الأسبوع المقبل من طرف مديريات البيئة للولايات لتفعيل مشاريعهم .
وأضافت انه سيتم في نهاية نوفمبر الجاري تنظيم يوم إعلامي تأطيري من طرف خبراء و مختصين لحاملي المشاريع الاستثمارية في المجال التي تعنى بقطاع البيئة و الرسكلة.
وبالرجوع إلى مشروع قانون المالية لسنة 2020، أوضحت قائلة انه كان "لزاما على القطاع التكيف مع الحالة الاقتصادية و المالية الحالية للبلاد خلال إعداد ميزانية القطاع للعام المقبل و التي ارتكزت -حسبها- على مجموعة من العناصر الأساسية منها تصويب استعمال الموارد مع الحفاظ على ديناميكية التنمية من خلال استكمال البرامج قيد الانجاز و ترشيد النفقات.
وبخصوص ميزانية تسيير القطاع لسنة 2020 فقد بلغت -حسب الوزيرة- 000.927 .108 .2 دج بحيث خصص للإدارة المركزية مبلغ 000 .513 776 دج في حين ان المصالح اللامركزية خصص لها مبلغ 1.332.414.000
أما بخصوص توزيع ميزانية التجهيز، فان البرنامج غير الممركز خصص له مبلغ يقارب 546 مليون دج لـ 12 مشروع يخص 12 ولاية و المتعلق بإنجاز مشاريع تخص عموما تجهيز و انجاز مفرغات مراقبة و دور البيئة و مراكز الطمر التقني .
أما التمويل عن طريق حساب التخصيص الخاص، فقالت السيدة زرواطي انه و بالنسبة لسنة 2020 فقد تم تسجيل 67 مشروع مقترح بقيمة 1ر13 مليار دج و الخاص بتسيير النفايات و التغيرات المناخية و التنوع البيولوجي و الساحل و مراقبة البيئة و التوعية و التحسيس و التكوين فضلا عن البيئة الصناعية.
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