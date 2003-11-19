Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لقاء دولي حول الطاقات المتجددة بدءا من 11 نوفمبر بوهران

  أدرج يـوم : الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 18:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات

وهران - سيشكل موضوع الطاقات المتجددة المحور الرئيس للقاء دولي سينظم من 11 الى 13 نوفمبر الجاري بجامعة العلوم و التكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف " حسبما استفيد يوم الأحد لدى المنظمين.

و يهدف اللقاء إلى "تعزيز الانسجام بين الباحثين الجامعيين و الصناعيين المستثمرين في مجال الطاقات المتجددة"، حسبما أبرزه لواج  رئيس لجنة التنظيم البرفسور أحمد بلعسري.

ويتضمن هذا الحدث عدة محاضرات وورشات  بمشاركة نحو 30 خبيرا من الوطن و من بلدان مختلفة  منها ألمانيا و اسبانيا وفرنسا و ايطاليا و اليابان، حسبما اشير اليه.

كما سيحضر الفاعلون الاساسيون في الصناعة الوطنية على غرار مجمعي سوناطراك و سونلغاز لتنشيط الورشات الرامية إلى تربية تنمية الكفاءات في مختلف ميادين الطاقات المتجددة، وفق ذات المصدر.

وبادر بهذا الحدث مخبر الفيزياء البلازما والمواد الموصلة وتطبيقاتها لجامعة "محمد بوضياف" بدعم من المديرية العامة للبحث العلمي و تطوير التكنولوجي.

كلـمات مفتـاحيــة :
لقاء دولي حول الطاقات المتجددة بدءا من 11 نوفمبر بوهران
  أدرج يـوم : الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 18:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.03

سيلا 24 : إطلاق أول أطلس مدرسي جزائري

19.11.03

الذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية: تسمية مقر القطاع العسكري قالمة باسم الشهيد "نويوات…

19.11.03

بيئة: الانتهاء من تسجيل كل البرامج المقترحة والشروع في إجراءات الانجاز

19.11.03

تسيير الكوارث الكبرى: نحو تعزيز التعاون الأورو-متوسطي

19.11.03

لقاء دولي حول الطاقات المتجددة بدءا من 11 نوفمبر بوهران

19.11.03

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحدد كيفيات الطعن في صحة التصويت

الأكثــر قـراءة

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

تيارت: التركيز على ضرورة تغيير أساليب الخطاب المسجدي (ملتقى)

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.10.28

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي

19.10.28

أمن المواطن ضمن "أولويات الدولة"