لقاء دولي حول الطاقات المتجددة بدءا من 11 نوفمبر بوهران

وهران - سيشكل موضوع الطاقات المتجددة المحور الرئيس للقاء دولي سينظم من 11 الى 13 نوفمبر الجاري بجامعة العلوم و التكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف " حسبما استفيد يوم الأحد لدى المنظمين.

و يهدف اللقاء إلى "تعزيز الانسجام بين الباحثين الجامعيين و الصناعيين المستثمرين في مجال الطاقات المتجددة"، حسبما أبرزه لواج رئيس لجنة التنظيم البرفسور أحمد بلعسري.

ويتضمن هذا الحدث عدة محاضرات وورشات بمشاركة نحو 30 خبيرا من الوطن و من بلدان مختلفة منها ألمانيا و اسبانيا وفرنسا و ايطاليا و اليابان، حسبما اشير اليه.

كما سيحضر الفاعلون الاساسيون في الصناعة الوطنية على غرار مجمعي سوناطراك و سونلغاز لتنشيط الورشات الرامية إلى تربية تنمية الكفاءات في مختلف ميادين الطاقات المتجددة، وفق ذات المصدر.

وبادر بهذا الحدث مخبر الفيزياء البلازما والمواد الموصلة وتطبيقاتها لجامعة "محمد بوضياف" بدعم من المديرية العامة للبحث العلمي و تطوير التكنولوجي.