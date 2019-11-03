قطاع التكوين والتعليم المهنيين.. إصلاحات في الأفق لتطوير منظومة التكوين

ورقلة - صرح مدير مركزي بوزارة التكوين و التعليم المهنيين اليوم الأحد بورقلة أن إصلاحات سيشهدها القطاع ''في القريب'' بغرض تطوير منظومة التكوين.

وأوضح السيد مولود بلعوينات خلال افتتاح أشغال ندوة جهوية للتكوين و التعليم المهنيين لمقاطعة ورقلة، أن هناك إصلاحات مرتقبة بقطاع التكوين و التعليم المهنيين و التي ستدخل حيز التطبيق "قريبا" من شأنها أن تساهم في تطوير شروط ومنظومة التكوين لضمان النوعية.

ومن أبرز مرتكزات تلك الإصلاحات، حسب ذات المسؤول، تطوير المورد البشري على مستوى المراكز و المعاهد الوطنية للتكوين من أساتذة و إداريين، وإدماج المتعاقدين وفتح مجال الترقية في الرتب وفتح مناصب عليا، وكذا العمل على تحسين ظروف العمل من خلال اقتناء تجهيزات حديثة تتماشي مع متطلبات مسار التكوين التطبيقي في مختلف التخصصات لمواكبة العصرنة.

ومن أجل ضمان تأطير ذي نوعية، سيتم خلال الموسم التكويني الجاري فتح أزيد من 1.600 منصب مالي لتوظيف أساتذة و أعوان إداريين في قطاع التكوين بمقاطعة ورقلة التي تضم ولايات أدرار وغرداية وتمنراست والوادي و إيليزي، حسب ذات المصدر.

وفي سياق ذي صلة أبرز المدير المركزي أهمية توطيد علاقة التكوين بالمنظومة الإقتصادية من خلال إبرام عقود شراكة مع المؤسسات بما يضمن فسح المجال أمام المتمهنين، في أفق توظيفهم بعد استكمال مسار التكوين.

وتطرق السيد بلعوينات كذلك إلى مدى تقدم أشغال اللجنة الوزارية التي تم استحداثها مؤخرا المكلفة بمتابعة و تجسيد مشروع "البكالوريا المهنية " وهذا بالتعاون مع ثلاث وزارات (التربية الوطنية ووزارة التكوين و التعليم المهنيين ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي ) و التي تهدف إلي جعل المسار المهني أكثر جاذبية لدى التلاميذ و أولياءهم و كذا محاربة التسرب المدرسي و توفير يد عاملة مهنية مؤهلة خلال مسار تكويني قصير المدى.

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كما تتضمن تلك الإصلاحات أيضا إنشاء نوادي ثقافية و رياضية على مستوي مراكز و معاهد التكوين و التعليم المهنيين من أجل إبراز القدرات الفكرية و الإبداعية للشباب و منحه فرص المشاركة في مختلف النشاطات، مثلما ذكر ذات المتحدث.

وتندرج تلك الإصلاحات المرتقبة في إطار برنامج القطاع الرامي إلى تنويع أنماط و أجهزة التكوين و تكييف التكوين مع احتياجات القطاعات المستعملة و متطلبات سوق العمل مع التركيز على ترقية نمط التكوين عن طريق التمهين.

وتشكل هذه الندوة الجهوية فضاء للتشاور وتبادل الأفكار بين المشاركين بما يسمح بوضع إستراتجية واضحة لقطاع التكوين و التعليم المهنيين سيما بولايات الجنوب و مناقشة السبل الناجعة لتغطية حاجيات سوق الشغل عن طريق تقديم تكوين نوعي و متميز للمتربصين، حسب المنظمين.

وحضر هذه الندوة الجهوية التي احتضنها معهد التكوين المهني و التعليم المهنيين "صلاح الدين الأيوبي " بورقلة مدراء المعاهد و مراكز التكوين على مستوى مقاطعة ورقلة.