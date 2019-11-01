البرنامج الوطني للتشجير تثمين للغابات الجزائرية وتعزيز لثرواتها

قالمة - أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, صلاح الدين دحمون, يوم الجمعة بقالمة بأن البرنامج الوطني للتشجير الرامي إلى غرس 43 مليون شجرة "من شأنه أن يثمن الغابات الجزائرية ويعزز ثرواتها".

وأوضح الوزير خلال إشرافه على حملة تشجير بالمحمية الطبيعية ببلدية بوشقوف بأن هذا البرنامج "سيعيد للغابات الجزائرية اخضرارها" و"يساهم في الحفاظ على البيئة ويقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري" وكذا "زيادة الثروة الغابية المصدر الاقتصادي للكثير من الجهات بالوطن".

وتم بهذه المحمية غرس 2000 شجيرة لتعويض الـ5 هكتارات من الغطاء الغابي التي أتلفتها حرائق الغابات سنة 2017 .

وبذات الموقع التزم صلاح الدين دحمون بتقديم مبلغ مالي بقيمة 150 مليون د.ج لإعادة تسييج هذه المحمية الطبيعية التي تتربع على مساحات غابية واسعة تمتد إلى حدود ولاية الطارف وتتميز بتوفرها على حيوان الأيل البربري, زيادة على القيام بعدة عمليات لفتح المسالك.

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وذكر الوزير, أمام عدد كبير من أطفال المدارس والمنخرطين في المؤسسات الشبانية والنوادي الرياضية والثقافية وكذا عناصر الأسلاك الأمنية من أمن ودرك وجيش وطني والحماية المدنية والغابات الذين شاركوا في حملة التشجير, بأن الغابات والجبال هي أماكن لاستذكار تضحيات وبطولات.

من جهته أعلن وزير الموارد المائية, علي حمام, بذات الحفل عن منح مصالحه الوزارية ولاية قالمة غلافا ماليا يقدر ب7 مليار د.ج لإنجاز عدة مشاريع تتعلق بالقطاع.

واستهل الوفد الوزاري المكون من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا وزير الموارد المائية مرفوقا بالسلطات الولائية وجموع غفيرة من المواطنين برنامج اليوم الثاني المصادف للفاتح من نوفمبر بالتنقل صبيحة الجمعة إلى مقبرة الشهداء بمدينة قالمة حيث تم رفع العلم الوطني وعزف النشيد الوطني وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء الأبرار.

وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية قد قام في أمس الخميس بتدشين عدة مرافق تربوية وأمنية و وضع حيز الخدمة لشبكة الغاز الطبيعي وتفقد العديد من المشاريع الجاري إنجازها في مجال التهيئة الحضرية بكل من بلديات عين بن بيضاء ووادي فراغة وحمام دباغ وبوحمدان وكذا بلدية قالمة.