تيارت: تصدير 39 طنا من البصل نحو موريتانيا

تيارت- تم يوم الجمعة بتيارت إعطاء إشارة انطلاق قافلة محملة ب 39 طنا من البصل الأحمر موجهة إلى دولة موريتانيا في أطار التصدير, حسبما أفاد به ضابط الرقابة بأقسام مفتشية الجمارك لولاية تيارت.

وتم إعطاء إشارة انطلاق الشحنة, الثانية من نوعها, من محطة النقل البري الجديدة بعاصمة الولاية تزامنا مع إحياء الذكرى 65 لاندلاع الثورة, بينما كانت قافلة أولى محملة ب 45 طنا أخرى من البصل قد انطلقت منذ أيام من تيارت.

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وبالمناسبة أشار والي الولاية عبد السلام بن تواتي إلى أن عملية التصدير هذه تدخل في إطار تحفيزات الدولة للاستثمار, حيث أن ولاية تيارت تخصص 4 ألاف هكتار لغراسة البصل التي بلغ إنتاجها هذا الموسم 6ر2 مليون قنطار, مؤكدا أن مستقبل ولاية تيارت مرتبط بالفلاحة بعد تطهير العقار الفلاحي و قوائم المستفيدين منه "حيث سيتم منح الأرض لمن يخدمها فعلا".

ومن جهته أكد ضابط الرقابة بأقسام مفتشية الجمارك لولاية تيارت, نبيل جحا, أن "عملية تصدير هذه الكميات من البصل الأحمر المنتج بولاية تيارت تندرج في إطار تنويع الاقتصاد خارج المحروقات", مضيفا أن هناك شحنة أولى تم تصديرها تقدر ب 45 طنا منذ أيام في انتظار تصدير شحنة ثالثة تقدر ب60 طنا قريبا.

وأفاد ممثل شركة الإخوة بن يحي للتصدير بأن عملية الجمركة "تمت في ظرف قياسي", مشيرا إلى أن المنتوج البصل يتم اقتناؤه من فلاحين بولاية تيارت و أن شكته الخائن نقرأها بالبليدة تصدر مختلف المواد الغذائية منها خاصة البطاطا و العصائر إلى موريتانيا.

وتضمن برنامج إحياء الذكرى 65 اندلاع الثورة بالترحم على أرواح الشهداء و تدشين و تسمية منشآت تربوية و رياضية وهياكل خاصة بالنقل و كذا عملية تشجير و أخرى للتبرع بالدم و عروض غنائية و مسرحية و تكريم عدد من أعوان الحرس البلدي.