عماري: "إجراءات ستتخذ لتدعيم اقتصاد المناطق الجبلية"

باتنة - أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري شريف عماري مساء يوم الخميس بولاية باتنة أن "إجراءات سيتم اتخاذها من أجل تدعيم اقتصاد المناطق الجبلية".

وأفاد الوزير لدى إشرافه على وضع حيز الخدمة بضفة جزئية للمحيط الفلاحي "الوضحة" الذي يتربع على 524 هكتارا ببلدية إيشمول و ذلك في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية تدوم يومين بأنه سيقدم ورقة على مستوى الحكومة من أجل تدعيم هذا النوع من الاقتصاد الذي يرتكز أساسا –كما قال- على الفلاحة الجبلية.

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و أضاف كذلك بأن إجراءات ستتخذ من أجل دعم السكان بهذه المناطق لضمان استقرارهم مبرزا أن منطقة إيشمول ذات الطابع الجبلي و التي تزخر بقدرات طبيعية هامة و تعتبر منطقة لإنتاج التفاح بامتياز ''سوف يتم تثمينها و دعمها بكل الوسائل" و ذلك بعد الإطلاع على انشغالات الفلاحين الذين سيستفيدون بشجيرات التفاح دعيا إياهم إلى أن يتهيكلوا في جمعيات فلاحية.

و أشرف الوزير بالمناسبة على توزيع عقود امتياز لاستصلاح الأراضي كما حضر مراسم التوقيع على اتفاقية لإنشاء أول نادي على المستوى الوطني للفلاحة البيولوجية بين الغرفة الفلاحية للولاية و جامعة باتنة و كذا الجمعية الوطنية للمهندسين الجزائريين.

بعد ذلك أشرف بمتحف المجاهد بدشرة أولاد موسى على تكريم عدد من المجاهدين و أرامل شهداء و متقاعدين من قطاع الغابات بمناسبة إحياء الذكرى الـ65 لاندلاع ثورة نوفمبر.

كما زار الوزير معرضا لمنتجات فلاحية أقيم بذات البلدية بمشاركة فلاحين من عديد بلديات الولاية.

و يواصل السيد عماري زيارته إلى ولاية باتنة يوم غد الجمعة بالتوجه إلى بلدية كيمل لمعاينة أشغال إعادة تأهيل الغابة التي تضررت بفعل حرائق سنة 2012.