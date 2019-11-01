عماري: "إجراءات ستتخذ لتدعيم اقتصاد المناطق الجبلية"

وأفاد الوزير لدى إشرافه على وضع حيز الخدمة بضفة جزئية للمحيط الفلاحي "الوضحة" الذي يتربع على 524 هكتارا ببلدية إيشمول و ذلك في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية تدوم يومين بأنه سيقدم ورقة على مستوى الحكومة من أجل تدعيم هذا النوع من الاقتصاد الذي يرتكز أساسا –كما قال- على الفلاحة الجبلية.
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و أضاف كذلك بأن إجراءات ستتخذ من أجل دعم السكان بهذه المناطق لضمان استقرارهم مبرزا أن منطقة إيشمول ذات الطابع الجبلي و التي تزخر بقدرات طبيعية هامة و تعتبر منطقة لإنتاج التفاح بامتياز ''سوف يتم تثمينها و دعمها بكل الوسائل" و ذلك بعد الإطلاع على انشغالات الفلاحين الذين سيستفيدون بشجيرات التفاح دعيا إياهم إلى أن يتهيكلوا في جمعيات فلاحية.
و أشرف الوزير بالمناسبة على توزيع عقود امتياز لاستصلاح الأراضي كما حضر مراسم التوقيع على اتفاقية لإنشاء أول نادي على المستوى الوطني للفلاحة البيولوجية بين الغرفة الفلاحية للولاية و جامعة باتنة و كذا الجمعية الوطنية للمهندسين الجزائريين.
بعد ذلك أشرف بمتحف المجاهد بدشرة أولاد موسى على تكريم عدد من المجاهدين و أرامل شهداء و متقاعدين من قطاع الغابات بمناسبة إحياء الذكرى الـ65 لاندلاع ثورة نوفمبر.
كما زار الوزير معرضا لمنتجات فلاحية أقيم بذات البلدية بمشاركة فلاحين من عديد بلديات الولاية.
و يواصل السيد عماري زيارته إلى ولاية باتنة يوم غد الجمعة بالتوجه إلى بلدية كيمل لمعاينة أشغال إعادة تأهيل الغابة التي تضررت بفعل حرائق سنة 2012.