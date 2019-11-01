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قمة العالم العربي / الاتحاد الأوروبي: الجزائر تبرز جهودها من أجل تطوير المؤسسات الناشئة

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 10:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
قمة العالم العربي / الاتحاد الأوروبي: الجزائر تبرز جهودها من أجل تطوير المؤسسات الناشئة

الجزائر - ابرزت الجزائر خلال الدورة الرابعة من قمة العالم العربي/الاتحاد الاوروبي المنعقدة باثينا (اليونان) جهودها الرامية الى تطوير و ترقية المؤسسات الناشئة، حسبما اكده يوم الخميس بيان لوزارة التجارة.

و اشار ذات المصدر الى تنظيم عديد الورشات المخصصة للمؤسسات الناشئة، بمشاركة الجزائر في اطار قمة العالم العربي/الاتحاد الاوروبي التي تطرقت لمواضيع مرتبطة خاصة بالتمويل و الانظمة البيئية و التحديات في البلدان العربية.

و اضاف البيان انه تم تقديم التجربة الجزائرية خلال المجموعة المخصصة للإجراءات التحفيزية للحكومات لفائدة المؤسسات الناشئة و المستثمرين الى جانب اليونان و الاردن و العربية السعودية و لبنان و بريطانيا و مصر.

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و تمحورت المداخلة الجزائرية حول الجهود التي بذلتها الجزائر من اجل تطوير نظام بيئي ملائم للمؤسسات الناشئة و وضع استراتيجية وطنية للرقمنة و اجراءات تحفيزية و انشاء صندوق مرافقة لهذا النوع من المؤسسات.

كما اكدت  هذه المشاركة -يضيف المصدر ذاته- عن التزام الجزائر بتشجيع المؤسسات الناشئة من خلال تبني افضل للممارسات المعترف بها على المستوى العالمي في هذا المجال.

للتذكير فان وزير التجارة سعيد جلاب الذي يمثل الوزير الاول نور الدين بدوي قد شارك في اشغال القمة الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبي/العالم العربي التي احتضنتها العاصمة اليونانية يومي الثلاثاء و الاربعاء.

و دعا الوزير في كلمته الى تسهيل المبادلات بين شباب العالم العربي و نظرائهم من الاتحاد الاوروبي من اجل اشراكهم في التنمية الاقتصادية للمنطقة.

و خلص المصدر في الاخير الى ان السيد جلاب قد دعا الى "رفع جميع العراقيل من اجل تفعيل التبادل بين شبابنا و جعلهم همزة وصل بين الشمال و الجنوب و محفز للتعاون بين العالم العربي و الاتحاد الاوروبي بهدف تطوير المقاولاتية للشباب والمؤسسات الناشئة".

آخر تعديل على الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 11:53
كلـمات مفتـاحيــة :
قمة العالم العربي / الاتحاد الأوروبي: الجزائر تبرز جهودها من أجل تطوير المؤسسات الناشئة
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 10:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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