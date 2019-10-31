جلاب يتحادث مع كاتب الدولة اليوناني المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية حول تطوير العلاقات الثنائية

الجزائر- اجتمع وزير التجارة سعيد جلاب, يوم الخميس بأثينا, مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية اليوناني المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية, كوستاس فراغوجانيس, والذي تحادث معه حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية لاسيما في مجال الاستثمار وتطوير الشركات الناشئة في الجزائر.

ووفقا لبيان لوزارة التجارة, أكد الطرفان على ضرورة اعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وكذا مجلس الأعمال "بالنظر لأهميتها في إعادة بعث العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات".

كما تطرق السيد جلاب في هذا الاجتماع الذي انعقد على هامش القمة العربية-الأوربية, الى الميادين التي تسعى الجزائر اليوم لتطويرها كالتكنولوجيات الحديثة وشبكات التوزيع الكبرى وتطوير المواهب الناشئة إضافة إلى رقمنة الاقتصاد الذي يعتبر اليوم ميدانا استراتيجيا في ظل الحاجة للاستفادة من كل التجارب العالمية, حسب نفس المصدر.

اما في مجال الاستثمار, لفت الوزير إلى قيام الجزائر بإلغاء القاعدة 51/49 باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية كما تطرق إلى أهمية منطقة التبادل الحر الافريقية وكذا الاستثمار في المناطق الحدودية والامتيازات التي منحت لها.

من جهته, أبدى كاتب الدولة اليوناني استعداد بلاده لرفع حصص الشراكة والاستثمار خارج قطاع المحروقات مبرزا إمكانيات بلاده في عدة ميادين جاهزة للشراكة.

وأشار في هذا السياق إلى اهتمام الشركات اليونانية بالسوق الجزائرية في قطاع البناء بالإضافة إلى الفلاحة, التكنولوجيات الحديثة, البيئة والسياحة خاصة الثقافية منها.

وذكر السيد فراغوجانيس بضرورة أن تعكس العلاقات الاقتصادية بين الجزائر واليونان قوة العلاقات السياسية بين البلدين, يضيف نفس المصدر.

وبخصوص الاستقرار الأمني الذي تنعم به الجزائر اليوم, اعتبر بأنه "مطمئن" مبرزا أهمية تحرير الاقتصاد من أجل شراكة ثنائية ناجعة.

يذكر أن اللقاء جرى بحضور سفير الجزائر باليونان, نور الدين برداد الدايج, حسب البيان.