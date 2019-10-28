أكثر من 5000 مليار دج متداولة خارج القطاع البنكي

و اوضح السيد حيواني في كلمة القاها خلال يوم اعلامي حول "الادخار" نظم بحضور وزير المالية محمد لوكال ان "هذا المبلغ (5000 مليار دج) يمثل كذلك ازيد من 30 % من الكتلة النقدية الاجمالية للبلد و ذلك يعني ان سياسة الادخار عاجزة".
كما اشار الى ان "الامر لا يتعلق فقط باتهام البنوك بعدم فعاليتها و عدم قدرتها على استقطاب هذا الادخار و انما الامر يتعلق بالشروع في دراسات جادة من اجل تحديد الاسباب الحقيقية لعدم دخول هذه المدخرات للقطاع البنكي".
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و تساءل في هذا الصدد "هل لم تقدم البنوك خدمات تحفيزية ام ان هناك اسباب اخرى فمثل هذه الاسئلة هي التي يجب طرحها و دراستها".
و في ردها على اسئلة وأج حول اعطاء اجابة على تلك التساؤلات، اكدت الخبيرة و الاستاذة مليحة عليوش التي كانت حاضرة في اللقاء ان "الجزائريين يمتنعون عن الادخار لان مداخيلهم لا تسمح لهم بمواجهة متطلبات الحياة اليومية".
من جانبه, اكد رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية ابراهيم صميدة انه "من الضروري ايجاد السبل و الوسائل الكفيلة بالانتقال من ادخار سلبي الى ادخار ايجابي يشرك المواطنين بما في ذلك الجالية و الحكومة و مجتمع المال (بنوك و تأمينات)".