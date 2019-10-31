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استيراد اجزاء التصنيع الالكتروني و الكهرومنزلي: البنوك مستعدة لايجاد حلول لمشاكل المؤسسات

  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 13:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
استيراد اجزاء التصنيع الالكتروني و الكهرومنزلي: البنوك مستعدة لايجاد حلول لمشاكل المؤسسات

الجزائر - دعا رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية، ابراهيم سميد يوم الخميس بالجزائر العاصمة مؤسسات القطاع الالكتروني و الكهرومنزلي الملزمة بالتسديد المؤجل لاستيراد الأجزاء الضرورية لنشاطها الى التقرب من البنوك لإيجاد "انجع الحلول" للمشاكل التي قد تصادفها.

و في اجابته على سؤال حول تنديد مصنعي الأجهزة الإلكترونية، اثر إلزامهم مؤخرا بالتسديد المؤجل عوض التسديد نقدا - على هامش يوم اعلامي حول التوفير- اوضح السيد سميد أن الالزام بالتسديد المؤجل "لا يعني التوقف عن النشاط و لابد لهذه المؤسسات من التماشي و تعليمات بنك الجزائر"، مؤكدا انه بإمكان "اصحاب المؤسسات التقدم أمام البنوك التي ستتولى إيجاد انجع الحلول لصالحهم".

و في رده على سؤول اخر حول الاضراب الذي سجلته بعض المؤسسات البنكية العمومية، كشف السيد سميد الذي يشغل ايضا منصب رئيس مدير عام البنك الجزائري الخارجي، عن "وجد حوار بين النقابة و المؤسسات البنكية"، مضيفا ان "التفاوض مستمر منذ قرابة ثلاثة أشهر و سيتم الخروج بحلول".

للتذكير، كان تكتل لمصنعي المواد الالكترونية والأجهزة الكهرومنزلية قد حذر في بيان له يوم الثلاثاء الفارط من "المخاطر المختلفة" التي  ينطوي عليها استبدال التسديد نقدا لاستيراد أجزاء CKD/SKD  بالتسديد المؤجل بتسعة (9) أشهر على، لا سيما "نقص يجب تداركه" لفائدة البنوك الأجنبية.

ومن بين تلك المخاطر ايضا، أشار التكتل إلى "توقف انتاج مؤسسات القطاع بداية من شهر ديسمبر القادم" و "تسريح أكثر من 40.000 موظف يشتغلون في هذا النشاط"،  مضيفا أن "بعض المتعاملين قد باشروا مخطط تقليص عدد العمال". 

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استيراد اجزاء التصنيع الالكتروني و الكهرومنزلي: البنوك مستعدة لايجاد حلول لمشاكل المؤسسات
  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 13:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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