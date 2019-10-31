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فتح مكاتب الصرف بالجزائر: البنك المركزي لم يتلقى أي طلب من قبل المتعاملين

  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 12:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
فتح مكاتب الصرف بالجزائر: البنك المركزي لم يتلقى أي طلب من قبل المتعاملين

الجزائر - لم يتلقى بنك الجزائر اي طلب من قبل متعاملين يرغبون في فتح مكاتب للصرف بالجزائر، حسب ما صرح به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة محافظ البنك بالنيابة، عمار حيواني.

وفي رده على سؤال للصحافة على هامش يوم دراسي حول التوفير بحضور وزير المالية، محمد لوكال، اوضح السيد حيواني أن شروط  فتح مثل هذه المكاتب محددة قانونا و المعلومات حول ذلك متوفرة على مستوى موقع بنك الجزائر، مضيفا انه "لحد اليوم لم يتقدم أي متعامل  بطلب لفتح مكاتب للصرف".

وردا على سؤال آخر بخصوص احتمال "تعويم" الدينار الجزائري في المستقبل، قال السيد حيواني أن "سعر الصرف مرآة عاكسة للتوازنات الخارجية"، مضيفا ان ذلك "لا يتعلق بقضية قرار سيادي أو إداري بل يثبت الدينار الجزائري او يعوم وفقا لهذه التوازنات الخارجية".

ونفى محافظ  بنك الجزائر ما اشاعته بعض وسائل الاعلام حول الدفع الالكتروني  للمعتمرين على خلفية ان المملكة العربية السعودية كانت قد استثنت الجزائر و ليبيا و اليمن بسبب عدم قدرتهم على الدفع الإلكتروني لتكاليف العمرة.

وقال في ذات السياق أن ذلك "غير صحيح تماما لأن الجزائر لها وسائل للدفع عن طريق البنوك دون أي إشكال".

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فتح مكاتب الصرف بالجزائر: البنك المركزي لم يتلقى أي طلب من قبل المتعاملين
  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 12:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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