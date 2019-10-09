المجمع العمومي "تونيك صناعة": تصدير 60 مليون علبة لتوضيب البيض نحو تونس

تيبازة - قام المجمع العمومي لصناعة الورق والتعليب "تونيك صناعة" المتواجد مقره ببو اسماعيل (تيبازة) بحر الأسبوع الجاري بعملية تصدير لـ60 مليون علبة توضيب البيض نحو تونس, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان للمؤسسة.

وتمت العملية عن طريق الحدود البرية باستعمال أربعة شاحنات لنقل 6000 حزمة أي ما يعادل 60 مليون علبة توضيب البيض - حسب المصدر- الذي أشار أن هذه العملية, التي تعد أول عملية تقوم بها المؤسسة برسم سنة 2019, تندرج في إطار مخطط النجاعة الرامي لتسويق منتوجات المؤسسة في الأسواق الأجنبية.

وأضاف البيان أن عملية التصدير توقفت سنة 2015 قبل أن تستأنف مجددا نحو الأسواق العالمية خاصة أنها (المؤسسة) تمر بمرحلة تعرف فيها متاعب مالية جمة.

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وتطمح مؤسسة "تونيك صناعة" لعرض منتجاتها الواسعة في الأسواق العالمية سيما الورق الصحي ذو الاستعمال المنزلي المصنوع من الألياف الورقية المسترجعة والأكواب الورقية المختلفة الأحجام و كذا الأكياس الورقية بشتى الأحجام المستعملة هي الأخرى في المأكولات والحلويات.

من جهة أخرى, كشف البيان عن لجوء المؤسسة إلى انتهاج استراتيجية جديدة تعتمد على استغلال كل إمكانياتها للحصول على مداخيل وأرباح أخرى من خلال إدخال خدمات جديدة.

و يتعلق الأمر بوضع أسطول النقل البري "المعتبر" الذي يتوفر عليه مجمع "تونيك صناعة" تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين في إطار عقود الكراء.

و في هذا الصدد كشف بيان المؤسسة عن عملية كراء 10 شاحنات حجم 20 طنا لفائدة أحد الخواص كمرحلة أولى بغية القيام بعملية تصدير لمنتجات جزائرية انطلاقا من ميناء بجاية التجاري نحو دولة تونس.