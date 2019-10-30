الدعوة إلى مواصلة الجهود لتحقيق تطلعات قطاع السياحة استجابة لاحتياجات الأجيال   

الجزائر - دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الى "مواصلة الجهود لمسايرة المستجدات لتحقيق تطلعات القطاع لافق 2030 ،من خلال بلورة عمل جاد وفعال بمشاركة جميع الجهات الفاعلة وتعزيز سياحة مسؤولة ومستدامة .

وخلال عرضه امام لجنة المالية والميزانية في اطار دراسة مشروع قانون المالية 2020 اعتبر الوزير ،"السياحة قطاعا استراتيجيا بامتياز" من شأنه أن يساهم في خلق فرص عمل وهذا ما يستدعي منحه أهمية خاصة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ولدى تطرقه الى ميزانية التسيير ل2020 اكد السيد بن مسعود انه تم تخصيص لميزانية التسيير 1ر3 مليار دج اي ما يعادل 06ر0 من وذلك بتسجيل تراجع يقدر ب 99ر2 بالمئة مقارنة مع ميزانية 2019 .

وأكد الوزير ان ميزانية التسيير لسنة 2020 عرفت تخفيض في قيمة المساهمات المخصصة للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري تحت الوصاية بمعدل 20 بالمئة، ويتعلق الامر بكل من الوكالتين الوطنيتين لتنمية السياحة والصناعة التقليدية والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وغرف الصناعة التقليدية والحرف ب48 ولاية من الوطن.

وبالنسبة لميزانية التجهيز أوضح السيد بن مسعود بهذا الخصوص بأنه تم تسقيف النفقات في حدود 944 مليون دج من اجل إعادة تقييم عدة مشاريع ومخططات متعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية .

وعن التدابير الجبائية أوضح المسؤول الاول على القطاع بانه "لم تؤخذ بعين الاعتبار مقترحات القطاع التي تهدف الى تعزيز الإمكانيات المالية لغرف الصناعة التقليدية عن طريق رفع قيمة حقوق التسجيل في سجل الصناعة التقليدية وكذا المقترح الخاص بتسوية وضعية الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية لاسترجاع ما قيمته حوالي 300 مليون دج سنويا".

من جهة أخرى نوه السيد بن مسعود ب "جدوة مواصلة استراتيجية الحكومة في مجال ترقية نشاطات الصناعة التقليدية على اساس مواصلة تكوين الحرفيين و دعم هذا النشاط بما في ذلك المرأة الماكثة في البيت وتطوير دوائر تسويق منتجات الصناعة التقليدية عبر التراب الوطني وفي الاسواق الخارجية "مما يستدعي كما قال "تسوية وضعية الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية الذي جمدت ايراداته ".

ولدى عرضه النتائج الايجابية التي حققها القطاع لحد الان اكد الوزير أنه تم لحد الان انشاء ازيد من 300 الف منصب شغل في السياحة و اكثر من 960 الف منصب شغل في الصناعة التقليدية .مقدرا الحظيرة الفندقية المتوفرة حاليا ب 1401 مؤسسة بطاقة استيعاب تبلغ 122 الف و 424 سرير .

وستعزز هذه الحظيرة --كما قال-- بأكثر من 960 مؤسسة فندقية جديدة من شأنها أن توفر 113 الف سرير من بينها 83منجزة والباقي هي قيد الانجاز حيث ستساهم كلها في خلق 123 ألف و560 منصب شغل مباشر على المدى القريب .

وقدر الوزير مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام بنحو 7 ر1 بالمئة في 2018 مؤكدا في نفس الوقت قدرته على تقديم منتج سياحي جزائري متكامل ومتنوع وغني بالانشطة السياحة الملائمة للمقومات السياحية المتاحة .

من جهة أخرى ألح على وجوب تطوير ودعم الثقافة السياحية لدى المجتمع والعمل على تسويق المنتجات السياحية واعادة تكييف الاطار القانوني والتنظيمي وزيادة الانفاق في المجال السياحي وتبني استراتيجية ترويجية فعالة مواصلة مرافقة الحرفيين وتطوير الانتاج المحلي .

وبخصوص اعادة تأهيل مناطق التوسع السياحي ذكر الوزير بانه تم خلال 2018 اعادة تأهيل 115 منطقة بمبلغ اجمالي يقدر ب 6ر18 مليار دج الى جانب مشاريع انجاز الرقمنة ،مؤكدا بانه سيتم خلال السنة المقبلة التركيز اساسا على دعم واصلاح منظومة التكوين السياحي وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات المعنية وفي اطار التعاون الدولي لتسطير خارطة طريق وطنية لترقية السياحة وتحسين وجهة الجزائر.