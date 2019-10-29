سونلغاز/ايميتال: التوقيع على اتفاقية في اطار تعزيز الادماج الوطني

الجزائر- وقع المجمعان الوطنيان سونلغاز و ايميتال يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاقية اطار من أجل ترقية التصنيع المحلي لتجهيزات التعدين و الحديد و الصلب المستعملة في قطاعي الكهرباء و الغاز.

و اوضح الموقعون ان هذه الاتفاقية الاطار تهدف الى ابرام فروع المجمعين العموميين لعقود تطبيقية و عقود برامج و عقود طلبيات في مجالات نشاطاتهم الخاصة.

و جرى حفل التوقيع بحضور وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تمازيرت و وزير الطاقة محمد عرقاب و كذا الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص و الرئيس المدير العام لمجمع ايميتال طارق بوسلامة.

بهذه المناسبة, اوضح وزير الطاقة ان الاتفاقية تهدف الى دعم و ترقية صناعة التجهيزات التي تحتاجها الجزائر في قطاعي الكهرباء و الغاز.

كما اشار السيد عرقاب الى ان هذه الشراكة من شانها ترقية الصناعة و التركيب المحلي و المشاركة في تطوير النسيج الصناعي للبلاد مع ضمان نوعية المنتوج.

اضافة الى ذلك -يضيف السيد عرقاب- ان هذه الاتفاقية ستسمح بالاستجابة للطلب الوطني و كذا لتصدير جزء من هذا الانتاج الى الخارج سيما نحو السوق الافريقية.

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من جانبها, اوضحت السيدة تمازيرت ان الافضلية الوطنية في مجال الصناعة "تشكل محورا هاما" في مسعى الاستعاضة عن الواردات طبقا لخارطة طريق الحكومة.

و اضافت الوزيرة ان دراسة حول وارداتنا قد سمحت بتحديد الفروع التي يمكننا تلبيتها عبر منتوجات محلية تنافسية على غرار منتجات الحديد و الصلب.

و اوضحت في هذا السياق ان الطلب العمومي يشكل "دعامة هامة من اجل السماح للمؤسسات المحلية للإنتاج سيما منها العمومية بالاستفادة من دفتر طلبات كفيل برفع انتاجية الوسيلة الموجودة".

من جانبه, اكد السيد بولخراص ان "سونلغاز تعتبر احدى الشركات التي تيقنت بان التبعية للواردات ليست امرا محتما و ان خيار الادماج الوطني حتى وان كان صعبا يبقى ممكنا بفضل تثمين الامكانيات و الموارد الكثيرة التي تزخر بها بلادنا".

كما اشار الى ان سونلغاز تتبنى هدف "جعل العمليات جزائرية" جزئيا او كليا حتى و ان تعلق الامر بمشاريع اوكلت لمؤسسات اجنبية.

للتذكير ان سونلغاز كانت قد وقعت في يناير الاخير على اتفاقية مع المجمع الميكانيكي العمومي "آ.جي.أم" تخص الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الصناعية و المكننة و عتاد الاشغال العمومية و المحركات و المناولة.

و يتكون مجمع إيميتال من 16 فرعا و 19 مؤسسة بالشراكة تنشط في مجالات التعدين و الحديد و الصلب و التحويلات المعدنية و خدمات التعدين و البناءات الحديدية.