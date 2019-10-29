جلاب يتحادث مع نائب رئيس الوزراء اليوناني حول تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

الجزائر- استقبل وزير التجارة سعيد جلاب يوم الثلاثاء بالعاصمة اليونانية أثينا, من طرف نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية اليوناني, يانيس دراغاساكيس, والذي تحادث معه حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية-الأوروبية, قدم السيد جلاب لنائب رئيس الوزراء اليوناني جملة من المقترحات التي من شانها تعزيز التعاون الثاني وعلى رأسها إعادة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-اليوناني.

وسيسمح تفعيل هذا المجلس بأن يكون همزة وصل بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين ليتسنى بذلك تحديد القطاعات ذات الأولوية, حسب نفس المصدر.

كما جدد السيد جلاب الدعوة للاستثمار في الجزائر لاسيما بحكم اندماجها الأفريقي, وكذا شروعها في تذليل العديد العقبات التي كانت تؤثر على الاستثمار الأجنبي في البلاد.

من جهته, أبدى السيد دراغاساكيس كامل استعداده لتفعيل زيارات العمل بين البلدين قصد التسريع في عملية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين, حسب البيان.