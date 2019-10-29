Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جلاب يتحادث مع نائب رئيس الوزراء اليوناني حول تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 19:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات

الجزائر- استقبل وزير التجارة سعيد جلاب يوم الثلاثاء بالعاصمة اليونانية أثينا, من طرف نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية اليوناني, يانيس دراغاساكيس, والذي تحادث معه حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية-الأوروبية, قدم السيد جلاب لنائب رئيس الوزراء اليوناني جملة من المقترحات التي من شانها تعزيز التعاون الثاني وعلى رأسها إعادة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-اليوناني.

وسيسمح تفعيل هذا المجلس بأن يكون همزة وصل بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين ليتسنى بذلك تحديد القطاعات ذات الأولوية, حسب نفس المصدر.

كما جدد السيد جلاب الدعوة للاستثمار في الجزائر لاسيما بحكم اندماجها الأفريقي, وكذا شروعها في تذليل العديد العقبات التي كانت تؤثر على الاستثمار الأجنبي في البلاد.

من جهته, أبدى السيد دراغاساكيس كامل استعداده لتفعيل زيارات العمل بين البلدين قصد التسريع في عملية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين, حسب البيان.

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 19:19
كلـمات مفتـاحيــة :
جلاب يتحادث مع نائب رئيس الوزراء اليوناني حول تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 19:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.29

سونلغاز/ايميتال: التوقيع على اتفاقية في اطار تعزيز الادماج الوطني

19.10.29

جلاب يتحادث مع نائب رئيس الوزراء اليوناني حول تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

19.10.29

طاقة: التحول ضروري للتكيف مع الساحة النفطية الدولية (وزير)

19.10.29

دراجات دورة فاسو: الجزائري اسلام منصوري يحل في المركز الرابع

19.10.29

الجزائر تعتبر بلد "جد آمن" (ميتلاند)

19.10.29

الطيب زيتوني يحث الشباب على الحفاظ على الوطن ووحدته

الأكثــر قـراءة

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

أمن المواطن ضمن "أولويات الدولة"

19.10.28

أعضاء لجنة النقل بالبرلمان يتفقدون المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي

19.10.28

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل