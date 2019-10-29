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حصص سي كا دي/اس كا دي: حالة رونو الجزائر لا تمثل مشكلا خاصا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 18:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
حصص سي كا دي/اس كا دي: حالة رونو الجزائر لا تمثل مشكلا خاصا

الجزائر- اكدت وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تامازيرت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان حالة مؤسسة تركيب السيارات رونو الجزائر "لا تمثل مشكلا خاصا" بالنسبة لكيفيات حصص مجموعات "سي.كا.دي/اس.كا.دي".

و اوضحت الوزيرة خلال ندوة صحفية على هامش حفل التوقيع على اتفاقية بين المجمعين العمومين سونلغاز و إيميتال ان "رونو لا تمثل مشكلا خاصا حيث ان الملف مطابق جدا".

كما ذكرت بان الدولة مساهمة في حدود 51 % من هذه المؤسسة مؤكدة ان جلسة عمل قد عقدت مؤخرا جمعت بين ممثلي الوزارة و ممثلي رونو الجزائر، تم التطرق خلالها الى موضوع نسبة الادماج الوطني سيما بالنسبة لسنة 2020.

و اشارت السيدة تامازيرت في ذات السياق الى عديد المزايا التي منحتها الدولة سيما في مجال الاعفاءات الجبائية و الرسوم الجمركية موضحة ان تلك الامتيازات ينبغي ان تترجم الى "نسبة ادماج وطنية عالية تؤدي الى مزيد من النمو و توفير مناصب الشغل و كذا تطوير نسيج المناولة المحلية".

للتذكير ان رونو الجزائر كانت استبعدت مؤخرا غلق مصنعها بوهران مؤكدة ان مخزونها من مجموعات "سي.كا.دي/اس.كا.دي" سينفذ ابتداء من شهر نوفمبر المقبل.

اما بخصوص كيفية الدفع للممونين في اجال 3 الى 9 اشهر فقد اوضحت الوزيرة ان "علاقة ائتمان الممون مقارنة بشريك وفي لا تطرح مشكلا في حالة الدفع على مدار تسعة اشهر".

و تابعت قولها ان ائتمان الممون و ائتمان الزبون ينبغي ان تكون "موضوع تفاوض بين المتعاملين الاقتصاديين" موضحة ان صيغة الدفع على مدار 9 اشهر قد وافقت عليها الحكومة و ذلك من اجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف.

و خلصت السيدة تامازيرت في الاخير الى التأكيد بان "هذا الاجراء مرن" حيث انه سيتم القيام بتقييم ميداني بعد وضعه حيز التطبيق و يمكن ان يؤدي ان تحتم الامر الى اعادة دراسة هذا الاجراء.

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حصص سي كا دي/اس كا دي: حالة رونو الجزائر لا تمثل مشكلا خاصا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 18:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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