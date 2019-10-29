عماري يبرز أهمية الجانب الإعلامي في إنجاح و استدامة البرنامج الوطني للتشجير

الجزائر - أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري شريف عماري يوم الثلاثاء بالجزائر على أهمية دور الاعلام والاتصال في إنجاح و استدامة البرنامج الوطني للتشجير لما له من أثار ايجابية على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي و حتى الصحي.

وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه بمسؤولي الاتصال و المكلفين بالإعلام على مستوى القطاعات الوزارية المعنية بالبرنامج الوطني للتشجير، أن عملية التشجير تتطلب تضافر الجهود و التنسيق مع مختلف القطاعات خاصة من الجانب الإعلامي بغية إنجاحها و تجديدها سنويا.

كما أكد السيد عماري أن هذا اللقاء سيسمح بالخروج بورقة طريق و مخطط للاتصال و الاعلام لإنجاح البرنامج الوطني للتشجير الذي يدخل في إطار تعليمات الوزير الأول التي اسداها مؤخرا الى كل القطاعات الوزارية المعنية.

و شدد الوزير بأهمية تكثيف الاتصال لإنجاح عملية التشجير التي انطلقت يوم 25 أكتوبر الفارط و التي ستدوم لغاية 21 مارس القادم، مشيرا أن هذه العملية ستكرر كل سنة من اجل استدامتها و تجديد الغطاء الغابي و إعادة استرجاع المساحات التي أتلفتها الحرائق.

كما دعا إلى ضرورة مشاركة جميع الفاعلين في القطاع و المجتمع المدني في هذه العملية لما لها من أثار ايجابية على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي.

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و أشار في ذات السياق إلى أهمية تكثيف التغطيات الإعلامية خاصة على مستوى الفضاءات الغابية و المدن و السهوب و كذا على مستوى الجنوب لأجل التوعية و تجنيد الطاقات الشبانية مع الفاعلين الاجتماعيين و الاقتصاديين و جميع الشركاء.

كما استطرد قائلا أن القطاع يطمح لغرس أزيد من 43 مليون شجيرة لتحسين الفضاءات الغابية و الغطاء النباتي و المساحات الخضراء.

و كشف عن تنظيم لقاء دولي مستقبلا حول مشروع بعث السد الأخضر باستعمال وسائل علمية و عصرية ،مشيرا إلى أهمية السد الأخضر من الجانب الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي للبلاد.

من جهته، أكد المدير العام للغابات علي محمودي أن العمل متواصل من اجل غرس أزيد من 43 مليون شجيرة و هذا بالعمل و التنسيق مع مختلف القطاعات و المجتمع المدني و كل الفاعلين ذي صلة بالبرنامج .

كما أكد ان المستثمرين ابدوا رغبتهم في المشاركة في عملية التشجير ،مشيرا الى ان أحد المتعاملين الناشطين في مجال انتاج النباتات والشجيرات قدم للمديرية 1 مليون شجيرة من اجل تعزيز هذه العملية.

و خلال هذا اللقاء، قام السيد عماري بتكريم مجموعة من المجاهدين بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة.

للتذكير تطمح وزارة الفلاحة و التنمية الريفية في إطار البرنامج الوطني للتشجير الى غرس نحو 43 مليون شجيرة من مختلف الأصناف الغابية عبر كامل ولايات الوطن.