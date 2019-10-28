ميزانية قطاع الأشغال العمومية والنقل: 177 مليار للتجهيز و 26 مليار دج للتسيير

الجزائر - أكد وزير الأشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان ميزانية قطاعه لسنة 2020 بلغت 18ر177 مليار دج فيما بلغت ميزانية التسيير 6ر24 مليار دج.

و أوضح السيد كورابة خلال جلسة استماع متبوعة بمناقشة أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 بخصوص ميزانية التجهيز أنه تم تخصيص "مبلغ 50 مليار دج في إطار برنامج جديد و مبلغ 18ر127 مليار دج لإعادة تقييم البرنامج الذي يوجد قيد الانجاز ليصل إجمالي البرنامج إلى 18ر177 مليار دج.

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و أضاف الوزير في ذات الاطار أن البرنامج الجديد خصص للتكفل بعمليات صيانة الطرق الوطنية بمبلغ 10 مليار دج علاوة على مبلغ قدره 40 مليار دج لصيانة الطرق الولائية و البلدية .

و لفت انه سيتم ضبط قائمة المحاور الطرقية المعنية بالتنسيق مع المصالح المعنية على مستوى الولايات .

أما فيما يخص إعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز بمبلغ قدره 18ر127 مليار دج ، فإن هذا الميلغ - يبرز السيد كورابة- سيوجه لإتمام إنجاز مشاريع السكك الحديدية و الطرق ذات الأبعاد الاستراتيجية و المردودية الاقتصادية و الاجتماعية العالية خاصة تلك التي تعرف نسب تقدم كبيرة أو هي على وشك الاستلام.

و قال في ذات السياق أنه سيخصص في هذا الصدد مبلغ قدره 34ر6 مليار دج لاستكمال إنجاز مشاريع السكك الحديدية بمقاطع برج بوعريريج – المسيلة على امتداد 60 كلم حيث بلغت نسبة إنجازه 100 بالمائة و لم تبق إلا الأشغال التكميلية.

كما يشمل المبلغ السالف الذكر (34ر6 مليار دج) استكمال مشروع ازدواجية خط خميس مليانة -وادي الفضة على امتداد 67 كلم (نسبة الانجاز بلغت 100 بالمائة و بقيت الأشغال التكميلية) و إنجاز مشروع الخط الجديد سعيدة – مولاي سليسن على امتداد مسافة 120 كلم (نسبة الانجاز بلغت 100 بالمائة).

تخصيص ازيد من 41 مليار دج لإعادة تقييم مشاريع توسعة خطوط مترو الجزائر و قال الوزير في هذا الصدد انه تم تخصيص مبلغ قدره 16ر41 مليار دج لإعادة تقييم مشاريع تتعلق بتوسعة خطوط ميترو الجزائر العاصمة و بتعلق الأمر بالخط الرابط بين الحراش و باب الزوار و المطار الدولي هواري بومدين على مسافة 5ر9 كلم و 9 محطات (بلغت نسبة الأشغال 65 بالمائة) و كذا الخط الرابط بين عين النعجة و براقي على مسافة 4 كلم بـ 4 محطات (بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 40 بالمائة).

و أضاف انه تم اقتناء لهذا الغرض 12 عربة و قاطرتين.كما تم تخصيص هذه الميزانية كذلك لإتمام إنجاز مشاريع الترامواي بكل من مدن مستغانم (الممتد على مسافة 2ر14 كلم و المزود 24 محطة حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 45 بالمائة) و ورقلة (الممتد على مسافة 8ر9 كلم و المزود بـ 7 محطات حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 100 بالمائة لإعادة التقييم) و سطيف (الممتد على مسافة 2ر16 كلم و المزود ب27 محطة حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 100 بالمائة لإعادة التقييم)، يضيف المسؤول.

أزيد من 72 مليار دج لإعادة تقييم مشاريع الطرقات

و قال السيد كورابة في هذا الصدد انه سيخصص مبلغ قدره 88ر72 مليار دج لإعادة تقييم عدة مشاريع متعلقة بالطرقات منها المشاريع الممركزة لحماية الحدود لكل من ولايات تبسة و تلمسان و ورقلة و الوادي بمبلغ قدره 7ر3 مليار دج (هذه المشاريع تمتد على مسافة 1.700 كلم و نسبة تقدم الأشغال بلغت 30 بالمائة).

و يوجد من بين هذه المشاريع كذلك –يضيف الوزير- المشاريع "غير الممركزة "لحماية الحدود بولايتي بشار و النعامة (المشاريع ممتدة على مسافة 2.000 كلم و نسبة تقدم الأشغال بلغت 95 بالمائة). "و قد تم في ذات الاطار الانتهاء من انجاز أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين الشفة و البرواقية على طول 53 كلم بمبلغ قدره 18 مليار دج و الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال بمبلغ قدره 3 مليار دج و كذا إنجاز منافذ الطرق الرابطة بين مستغانم و الطريق السيار شرق غرب على طول 60 كلم بمبلغ 6 مليار دج"، يقول السيد كورابة.

و قال في ذات الاطار انه "قيمة تدعيم تهيئة و ازدواجية الطرق الأخرى على المستوى الوطني بلغت 43ر25 مليار دج".

و أضاف الوزير انه سيخصص في نفس الاطار مبلغ قدره 21ر5 مليار دج لاستكمال إنجاز مختلف مشاريع الموانئ و ملاجئ الصيد البحري و مبلغ أخر قدره 13ر1 مليار دج لقطاع المطارات موجهة أساس لإتمام إنجاز تدعيم مدارج الطائرات و إنجاز مواقف الطائرات.

و أبرز في ذات السياق ان نسبة تقدم الأشغال بمشروع توسعة مدرج مطار الشلف بلغت 45 بالمائة فيما بلغت النسبة في انجاز مدرج جديد بتين زواتين 40 بالمائة و موقف الطائرات بمطار عنابة الجديد 85 بالمائة و تدعيم هياكل مطار عين امناس 100 بالمائة .

وأضاف انه تم رصد مبلغ 2ر4 مليون دج لإتمام مشروع محطة الأرصاد الجوية بولاية تيبازة حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 90 بالمائة.

وأشار الوزير إلى ان مشروع الميزانية المخصص لقطاع النقل تضمن مبلغ 453 مليون دج لإتمام مشاريع إنجاز و تجهيز محطات النقل البري بكل من ولايات تلمسان و تيارت و سكيكدة إضافة إلى مبلغ 7 مليون دج موجه لتجهيز الهياكل الادارية.

أما بخصوص اعتمادات الدفع التي تضمنها مشروع قانون المالية فقد قرت ب 85ر359 مليار دج ستخصص منها 50 مليار لصيانة الطرق (بعنوان البرنامج الجديد) و كذا مبلغ 85ر309 مليار دج للبرنامج الجاري، يبرز الوزير.

و فيما يتعلق بميزانية التسيير ، قال الوزير انه "سيخصص مبلغ قدره 6ر24 مليار دج لتسيير مصالح وزارة الأشغال العمومية و النقل للتكفل بالنفقات الضرورية لسير عمل مصالح الوزارة المركزية و غير المركزية و كذا المؤسسات ذات الطابع الاداري تحت وصاية القطاع.

و أضاف في ذات السياق ان "مشروع ميزانية التسيير لسنة 2020 عرف انخفاضا قدر بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع سنة 2019".

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و قال أن ميزانية التسيير تتوزع حسب الهياكل كالآتي: 7.523.051.000 دج للإدارة المركزية و 15.615.135.000 دج لمصالح غير الممركزة للأشغال العمومية و 1.517.479.000 دج للمصالح غير الممركزة للنقل.

و بخصوص الاعانات المخصصة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للوزارة أوضح الوزير أنها قدرت ب .301.000.000 دج أي ما نسبته 28ر5 بالمائة من ميزانية التسيير لسنة 2020.

و يتعلق الأمر بكل من معهد رصد مياه الأمطار للتكوين و البحث بوهران و المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل و المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية بالرويبة و المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة و المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين بمستغانم.

و يوجد من بين هذه المؤسسات أيضا المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين ببجاية و المركز الوطني لرخص السياقة و الديوان الوطني للإشارات البحرية.

و بخصوص مساهمة الدولة لفائدة المؤسسات العمومية الاقتصادية قال الوزير أنها ستبلغ 5.184.000.000 دج ما نسبته 03ر21 بالمائة من ميزانية التسيير لسنة 2020 .

و أوضح ان الميزانية السالفة الذكر ستتكفل بالخطوط الجوية المحتمل فتحها خلال 2020 و الموجهة للمناطق الأكثر بعدا و كذا النقل الجوي للمسافرين على الخطوط المحلية و الافريقية مع تخفيض 50 بالمائة من أسعار التذاكر بالنسبة للمدن في الجنوب الكبير على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية و شركة طاسيلي للطيران.

كما ستخصص لصيانة البنى التحتية و المنشآت الفنية للمطارات و السكك الحديدية، يضيف المسؤول.