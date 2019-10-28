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حمام و سفيرة كوبا يبحثان سبل التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 19:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات

الجزائر-استقبل وزير الموارد المائية علي حمام, يوم الاثنين بالجزائر , سفيرة جمهورية كوبا السيدة كارلا مارغريتا بوليدو اسكوندال حيث تباحثا سبل تعزيز و دعم التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و خلال المحادثات, عبر كلا الطرفان عن رغبتهما الفعلية في تعزيز علاقات التعاون في مجال الموارد المائية و العمل على نقل الخبرات التقنية, يضيف البيان.

و أبدى السيد حمام رغبته في تعزيز علاقات التعاون و الشراكة خاصة في مجال نزع الأوحال من السدود و تثمينها و اعادة استعمال المياه المصفاة من أجل استفادة المؤسسات المنضوية تحت وصاية وزارة الموارد المائية من التجربة الكوبية.

من جانبها أبدت السفيرة الكوبية رغبة بلادها في مرافقة تطور قطاع الموارد المائية بالجزائر من خلال نقل تجارب و خبرات بلادها الى الشركات و المؤسسات الجزائرية.

كلـمات مفتـاحيــة :
حمام و سفيرة كوبا يبحثان سبل التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 19:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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