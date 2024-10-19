محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية: قبول عرض مالي واحد لإنجاز 50 ميغاواط كريت

الجزائر- أسفرت جلسة فتح أظرفة العروض المالية الخاصة بالإعلان عن المناقصة الوطنية عن طريق المزايدة لإنجاز محطات طاقة كهروضوئية بطاقة اجمالية تقدر ب 150 ميغاواط , اليوم الاثنين بحضور وزير الطاقة محمد عرقاب, عن عرض مالي واحد مقبول لإنجاز 50 ميغاواط كريت من أصل 5 عروض.

و يتعلق الأمر بعرض قدمه مجمع كل من "المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة ميلاك" (Eurl Melec) و شركة "ماتليك" (Matelec) و شركة "إ.بي فوجت"(Ib Vogt) يخص إنجاز 5 محطات طاقة كهروضوئية بطاقة 50 ميغاواط كريت على مستوى منطقة ديفل بولاية بسكرة.

و تجدر الاشارة إلى أن المعيار الرئيسي لقبول العروض المالية هو أن "يكون سعر العرض أقل أو يساوي السعر السقف في المنطقة المعنية" و حددت اللجنة سقف الاسعار ب 16ر11 كيلواط/ساعة بالنسبة لمنطقتي ورقلة و غرداية (8ر10دج/كيلواط/ساعة) و أخيرا بسكرة (24ر10 دج/كيلواط/ساعة).

فالنسبة لحصة بسكرة, اقترحت المؤسسة المذكورة السعر 28ر8 دج/كيلواط/ساعة أي أنه أقل من السعر السقف الذي تشترطه لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و المحدد ب 24ر10 دج/كيلواط/ساعة.

و تمت الملاحظة بعين المكان أن هذا العرض "مقبول لكن بتحفظ" في انتظار بعض التصحيحات التي يشترطها ممثلو لجنة فتح الأظرفة.

إلا أن باقي العروض المالية اعتبرت "غير مقبولة لعدم مطابقتها مع سقف الاسعار المحددة من طرف لجنة ضبط الكهرباء و الغاز.

و تخص هذه العروض منطقة غرداية التي تضم حصة خمس محطات بطاقة 50 ميغاواط كريت و ورقلة بحصة من محطتين اثنين بطاقة 10 ميغاواط الواحدة.

و على سبيل المثال بالنسبة للحصة 50 ميغاواط كريت في منطقة غرداية, فان السعر الذي اقترحه المكتتب كان 20ر15 دج كيلواط/ساعة في حين أن السعر السقف محدد ب 80ر10 دج كيلواط/ساعة.

ويرى رئيس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز عبد القادر شوال أن "وجود عرض مالي واحد مقبول ليس فشلا".

و قال ذات المسؤول في تصريح لوأج عقب جلسة فتح الأظرفة المالية أن "هذا ليس فشلا و لا بد لنا أن نعي اليوم أن فعل الاستثمار في الجزائر جد معقد فلا بد من تحليل الوضع و تحديد الصعوبات التي تكبح الاستثمار".

و أردف يقول "نحن واعون تماما بحدود البيئة الوطنية في مجال تطوير هذا النوع من المنشآت. لابد من تحديدها بدقة كبيرة و اقتراح حلول الجدوى و التكفل لمنح فرصة اضافية لهذا النوع من الاستثمار".

و أضاف "لدينا عرضا بقيمة 28ر8 دج كيلواط/ساعة و هو مؤشر يعكس اهتماما بالاستثمار في الجزائر" معتبرا أن "منح 50 ميغاواط كريت بسعر 28ر8 دج كيلواط/ساعة في عملية أولى هو نجاح قلة هي الدول التي تحققه".

== الإعلان عن مناقصة جديدة من طرف لجنة ضبط الكهرباء و الغاز ==

وشدد في هذا الصدد على انه "من مجموع 150 ميغاواط كريت تم منح 50 ميغاواط كريت فقط و تبقى 70 ميغاواط بدون عروض علما انه بالنسبة ل30 ميغاواط كريت لمنطقة الوادي فلم يتم تسجيل اي مكتتب".

و اعلن في هذا السياق عن اطلاق مناقصة جديدة من اجل انجاز المحطات المتبقية بدون اعطاء تفاصيل اخرى.

اما فيما يخص تأسف بعض المكتتبين لعدم الاعلان عن سقف الاسعار فقد اوضح انها كانت متضمنة في دفتر الشروط و ان "سقف اسعار كل منطقة مذكورة عند افتتاح الأظرفة المالية".

كما اشار الى ان "سقف الاسعار قد قامت بتقييمها لجنة ضبط الكهرباء و الغاز سواء حسب تطورات هذا المجال او حسب استراتيجية الانجاز المحددة و كذا طبقا للظرف الاقتصادي الوطني".

و تابع قوله ان "هذه الاسعار هي اليوم انعكاس ملموس لما هو معمول به في مجال تطوير هذا النوع من المنشآت في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا".

للتذكير ان مشروع انجاز محطات طاقة كهروضوئية تعمل بالأشعة الشمسية بطاقة اجمالية تقدر ب150 ميغاواط كريت قد تم اطلاقها في 18 نوفمبر 2018.

و يتمثل هدفها في اشراك فاعلين وطنيين جدد في النظام الكهربائي الجزائري الذي من شانه ان يفتح الطريق امام سوق وطنية تنافسية للكهرباء و شفافة تسمح بان تقترح على المستهلكين عرضا طاقويا ذي نوعية بأسعار اقتصادية ايجابية.

و يخص هذا المشروع اربع ولايات هي غرداية و بسكرة و ورقلة و الوادي.

تجدر الاشارة الى ان ثمان شركات اكتتبت للمناقصة الوطنية من اجل انجاز منشآت لإنتاج الطاقات المتجددة في اربع ولايات من بين 93 مؤسسة سحبت دفتر الشروط خلال جلسة افتتاح الأظرفة التقنية التي جرت في 12 يونيو الاخير.

و من بين العروض الثمانية (08) التي قدمها المكتتبون السبعة فان خمسة عروض صادرة عن اربع مكتتبين حظيت بموافقة لجنة ضبط الكهرباء و الغاز.