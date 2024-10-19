صادرات خارج المحروقات تبلغ أزيد من 393 مليون دولار و13 مليون أورو خلال 9 أشهر انطلاقا من وهران

وتمثل حصيلة هذه المداخيل زيادة طفيفة عن تلك التي تم تحقيقها خلال نفس الفترة من السنة الماضية والتي بلغت 366 مليون دولار أمريكي و 29 مليون أورو.
وتشكل البلدان الواقعة خارج المنطقتين الأوروبية والعربية الأكثر إقبالا على المنتجات الجزائرية خارج المحروقات حيث بلغت ما قيمته أكثر 355 مليون دولار وحاولي مليوني أورو في الفترة المذكورة فيما لم يتم تصدير للدول الأوروبية سوى ما قيمته حوالي 32 مليون دولار أمريكي و11 مليون أورو والمنطقة العربية ما قيمته أزيد من 6 مليون دولار وأقل من مليون أورو, حسب إحصائيات ذات الهيئة.
وتتشكل المنطقة العربية التي مستها عمليات التصدير من تونس ولبنان وموريتانيا وقطر والمنطقة الأوروبية من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وايطاليا وسويسرا وبولونيا واليونان وجمهورية التشيك وبريطانيا, فيما تتشكل منطقة الدول الأخرى من دول إفريقية والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا والأرجنتين والصين وتركيا والهند وكولومبيا ونيوزيلندا والأوروغواي.
وشملت الصادرات خارج المحروقات السكر والتمور والسمك المجمد وبقايا الورق وبقايا البلاستيك والهياكل الحديدية والأحماض والمرغارين والجبس وغاز الهليوم وحبيبات اليوريا والأمونياك والجلود والرخام والصوف وأواني بلاستيكية وأدوات منزلية وحديد الخرسانة وغيرها, كما أشير إليه.