وهران - سيتم إطلاق بوابة إلكترونية للأعمال خاصة برئيسات المؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فبراير القادم, حسبما تم الإعلان عنه خلال يوم إعلامي حول "آليات دعم للحصول على التمويل" المنظم يوم الاثنين بوهران من طرف جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات "ساف".

وتدخل هذه البوابة, التي هي عبارة عن منصة, في إطار برنامج يرمي إلى دعم قدرات النساء الرئيسات المؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا والذي انطلق منذ ثلاث سنوات, كما أبرزته المكلفة بالإعلام بجمعية "ساف ", على هامش هذا اللقاء المنظم بغرفة الصناعة والتجارة لناحية وهران.

و تسمح هذه البوابة التي تضم 200 رئيسة مؤسسة وتعتبر ضرورية, لربط الاتصال بين رئيسات المؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفرقيا والنساء الجزائريات رئيسات المؤسسات للتبادل الاقتصادي والتصدير عن طريق اللقاءات الثنائية ولتمكينهن من إبراز نشاطهن, كما أضافت شهرزاد سعدي.

وفي هذا الإطار, شرعت جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات المسيرة لهذه المنصة الإلكترونية على مستوى الجزائر في إدخال معطيات تخص 50 امرأة جزائرية رئيسة مؤسسة اللائي هن عضوات في الجمعية وينشطن في شتى المجالات الاقتصادية و الخدماتية, وفق ما أوضحت السيدة سعدي, لافتة أن "هذه البوابة المستحدثة من طرف شريك ألماني سيتم تزويدها أيضا بالقوانين الجزائرية المتعلقة بالاستثمار و التصدير و نفس الشيء ساري على مستوى بلدان الأخرى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ودائما بخصوص ترقية الصادرات في الجزائر, ستنظم " ساف " في إطار برنامج دعم قدرات النساء الرئيسات المؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا, ورشة حول التصدير في مجال الصناعة الغذائية يوم 5 ديسمبر القادم بالجزائر العاصمة بحضور نساء رئيسات المؤسسات من مصر و تونس, للحديث عن مناخ التصدير في بلدانهن مع عرض التشريع الجزائري في هذا المجال والتطرق إلى إمكانية التصدير انطلاقا من هذين البلدين.

و في تدخلها, أبرزت رئيسة جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات, لدى افتتاحها هذا اللقاء الموجه لفائدة رئيسات المؤسسات من ولايات غرب البلاد , دور هذه الجمعية في مرافقة النساء لاستحداث المؤسسات مع إبراز أهمية اتفاقية الشراكة المبرمة مع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في فبراير الماضي و الرامية إلى مساعدة رئيسات المؤسسات على الحصول على قروض لتجسيد مشاريعهن.

و في ذات السياق, أضافت فريدة غرفي قائلة : "إننا نعمل على التعريف بهذه الاتفاقية عبر مختلف ولايات الوطن لإعطاء فرصة للراغبات في استحداث مؤسسات ولا يملكن ضمان للحصول على قروض", مبرزة انفتاح جمعية "ساف" على الجامعات من خلال إبرام اتفاقية شراكة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين لباب الزوار (الجزائر العاصمة) و أخرى ستكون في غضون نوفمبر القادم مع جامعة قسنطينة و الثالثة مبرمجة مع جامعة ورقلة خلال السنة المقبلة .

ومن ناحيته, قدم محمد أمين حمداش, مسؤول ملحقة وهران لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة, مهام هذه الهيئة التي تم استحداثها منذ 2004 و أهدافها و مسار الاستفادة من الضمان سواء في مجال استحداث المؤسسات أو التوسيع أو التجديد فضلا عن المرافقة.