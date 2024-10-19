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ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 11:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي

الجزائر - عرضت مساء أمس الأحد واحد وعشرون (21) مؤسسة ناشئة من بين حوالي مائة مؤسسة مشاريعها الابتكارية بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب (الجزائر) بحضور خبراء من أجل الاستفادة من الدعم المالي الذي يسمح لها بعرض مشاريعها على السوق.

وصرحت مديرة برنامج شبكة ريادة الاعمال الشاملة و منظمة هذه التظاهرة فتيحة راشدي أنه "تم انتقاء هذه المؤسسات الناشئة القادمة من مختلف الولايات من بين حوالي مائة مؤسسة قصد الاستفادة من الدعم المالي من السلطات العمومية أو الممولين الخواص المهتمين بمشاريعها مما يسمح لها بإنشاء مؤسساتها الخاصة أو الانضمام إلى متعاملين اقتصاديين".

وأوضحت السيدة راشدي أن جمعيتها أطلقت برنامج ELIP (برنامج ريادة الاعمال و القيادة و الابتكار) موجه لتكوين 1200 طالب شاب في المقاولاتية. "سمح لنا هذا البرنامج بتكوين مؤسسات ناشئة لفترات ما بين سنة و سنتين، مما سمح للبعض منها بوضع نموذج أولي لمنتجاتها"، تقول السيدة راشدي التي أكدت أيضا أنه "توجد حاليا مؤسسات ناشئة انتقلت من النموذج الأولي إلى المنتوج النهائي".

وتابعت مديرة البرنامج بالقول أنه "توجد مؤسسات ناشئة لم تسوق بعد منتجاتها لأنها تحتاج إلى القيام بتجارب تقنية قبل عرضها في السوق و نحن هنا لمرافقتها في جميع مراحلها مع مساعدة التكنولوجيين لاستكمال نماذجها الأولية و استهداف زبائنها قصد تفادي الخسارة".

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و ذكرت السيدة راشدي 12 مؤسسة أنشأت مسبقا و أخرى قيد الإنشاء، قائلة "يتمثل دور الجمعية كذلك في تعليم كيفية رفع رقم أعمال هذه المؤسسات و ربحها من خلال دورات التكوين في التسويق و الاستراتيجية التجارية للمؤسسات، إضافة إلى دورات تكوين في المجال القانوني".

وتطرقت المتحدثة إلى دور المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الذي ساهم، في إطار هذه التظاهرة، في تأطير المؤسسات الناشئة و المبتكرين الشباب من خلال المساعدة التقنية التي تسمح لهم بتسجيل براءة اختراع لمنتجاتهم.

وبخصوص المبتكرين الذين لم ينشئوا مؤسساتهم، أكدت السيدة راشدي أنه يمكن إدماج ابتكارهم في بعض العمليات لدعم المجمعات الصناعية.

وحسب الأرقام التي قدمتها السيدة راشدي، يضم برنامج ريادة الاعمال و القيادة و الابتكار اليوم 25 مجمع عبر مختلف الولايات و أزيد من 1900 طالب و 12 مؤسسة ناشئة و 40 مؤسسة أخرى تتواجد نماذجها الأولية في مرحلة التجريب.

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 11:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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